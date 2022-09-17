到婚禮才知「新郎是初戀」！新秘曝狗血劇情　竟釣出男主角回應了

記者朱祖儀／綜合報導

你有想過和初戀重逢的畫面嗎？一名新娘秘書表示，先前接到同事轉介過來的案子，結果到了婚禮現場，才發現新郎竟然是自己的初戀男友，她也回想起2人當初交往的過程，沒想到事隔多年，如今卻要送對方的新娘進禮堂，不過她仍相當祝福對方。文章曝光後感動不少人，沒想到也釣出男主角留言。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

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原PO在「Dcard」發文表示，當新秘已經將近3年，這段時間遇過很多種客戶，有愛情長跑的、閃婚的、被逼婚的或是奉子成婚的，沒想到的是，這次竟然會遇到自己初戀男友的新娘。她透露，她和初戀是在剛升高中時交往，一路走來快7年時間，在大三那年因為遠距離加上生活圈不同，2人漸行漸遠，於是決定分開。

原PO表示，因為當時初戀說是「暫時分開」，所以一直以為還有機會在一起，之後她也單身了快3年，「雖然沒有明白地表達，但我知道我一直在等他」。只是雖然是和平分手，不過2人從來沒有聯絡過，未料會在5年後於對方的婚禮上重新遇見，「現在想想偶像劇都不會編這麼狗血的劇情吧」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO透露，因為這個客戶是同事確診後轉介給她的，所以先前沒有參與到新人試妝，她是到了會場看到照片和姓名，才知道新郎的身分。不過新娘不知情，還和她分享自己和老公的愛情故事，「我才知道我認識的那個男孩現在真正轉變成男人了」。

原PO說，以前總覺得真正愛過一個人，沒辦法祝福對方和別人幸福，不過現在才明白，雖然心裡仍為對方留了一塊特殊的園地，但已經事過境遷，自己早已不是故事裡的那個人。她也指出，該場婚禮是自己成為新秘後，心裡最複雜的一次，但看著新郎牽著新娘的手準備進場，「我是打從內心的想和你說：欸，要幸福喔！」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO還補充表示，當初會成為新秘，也是因為當初和初戀分手時，一度很自卑，覺得自己不夠漂亮、不會打扮，所以才會接觸到這個行業，沒想到最後竟然回饋到對方的婚禮上，「想想緣分還真是奇妙呢」。

不少人看到文章之後，紛紛表示「哇…看完眼眶濕濕的」、「你好堅強、好善良，希望你也能幸福」、「無法想像如果我是你會怎麼面對這一切欸，而且還交往這麼長的時間」、「我默默留下眼淚哈哈，初戀真的就是這樣的存在」、「長越大越能明白人生如戲，戲如人生」。

▲男主角在下方留言。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到男主角看到文章後，也在下方留言透露，「嗨，我後來知道你有來呦～謝謝妳的祝福！恭喜你真的成為彩妝師了～以前看妳假日還要上課還以為會撐不住呢，妳總是這樣努力又很堅強，總是閃閃發光的樣子，我也很感謝你出現在我的生命中，最後女孩妳也要幸福喔」。