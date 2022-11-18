LIVE／BA.5次世代疫苗開打　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（18日）14:00召開記者會，由指揮官王必勝主持。今日是莫德納BA.5次世代疫苗開打首日，許多等待最新型次世代疫苗民眾搶打，長庚醫院在台北田徑場的接種站單日1600名額剛開放就被約滿。相關施打狀況，也預計於記者會中進一步說明。

國內第一批BA.5雙價疫苗70.3萬劑9日抵台，完成檢驗封緘後今日開始配送接種。指揮中心發言人莊人祥昨日表示，第一波會配送40.7萬劑，預計中午之前可以配送到各地衛生局，提供12歲以上民眾接種；而各縣市已經在進行相關系統預約安排，有部分縣市19日開始施打，也有部分21日開始，但是他相信「第一周施打情況都會很不錯」。

長庚醫院負責台北田徑場接種站一早就有不少民眾來打疫苗，且各個年齡層都有，清一色都是選擇最新型BA.5疫苗來打，今天長庚提供上下午共1600名額，在一開放預約時就被搶光。

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另外，先前高端審查疫苗保護效益通過，其中一份報告為疾管署執行的「疫苗保護中重症與死亡效力分析」，遭質疑幫高端做作業。指揮中心強調，疫苗效益分析本來就是疾管署執行法定職責，而且各廠牌疫苗都有進行，今天將公布相關報告內容。

食藥署在本月初宣布高端疫苗保護效益專家會議以14:0表決通過，一致決議認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益。指揮中心發言人莊人祥在疫情記者會進一步公布4廠牌疫苗真實世界疫苗保護力，若以不分年齡層族群來看，高端對中重症與死亡的保護效力達到9成，與莫德納、BNT疫苗相近。

莊人祥也強調，全世界包含英國、美國政府都都有作類似分析，英國因為公醫制度，都是由英國政府進行資料分析，美國則是整合很多醫院電子病例才能分析；至於台灣也是由政府去分析，瞭解疫苗接種效益問題，而且不只三劑接種同款疫苗效益，也有分析不同疫苗組合效益，並進一步公布給外界參考。

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