民眾黨提案保護吹哨者卻告吹哨者？　蔡壁如駁：他根本就是報馬仔

▲前民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安深陷助理費風波，檢調已立案偵辦，民眾黨也提告1名自稱高虹安前助理的A先生，但民眾黨過去曾提案修法保護吹哨者，如今卻反而提告吹哨者也引發質疑，對此，前立委蔡壁如18日表示，吹哨者都跑到螢光幕前還能說是吹哨者嗎？看起來根本就是報馬仔，他就只差沒露臉，不夠光明正大。

A先生日前在政論節目更爆料民眾黨5位立委都有類似的人頭助理在民眾黨團工作，民眾黨立院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿認為遭抹黑，17日到台北地檢署，按鈴控告A先生涉嫌加重誹謗。

蔡壁如18日在《POP搶先爆》節目受訪，對於主持人邱明玉詢問，民眾黨修法保護吹哨者卻告吹哨者，引發質疑，蔡壁如批評，吹哨者都跑到螢光幕前還能說是吹哨者嗎？看起來根本就是報馬仔，他都到政論節目上講了，就只差沒露臉，不夠光明正大，他應該要露臉來講。

蔡壁如指出，每天一爆料，這次出現這種烏龍爆料，民眾黨已經要被生吞活剝了，如果還要保護這種人，到底是我們太老實，還是其他人已經選舉到沒人性了？

蔡壁如表示，爆料者既然跑到民進黨立委的辦公室去，選舉政治攻防上會不會加油添醋？每天大砲打小鳥轟新竹市長候選人，民進黨實在太沒品。選舉不應該選到沒有是非、沒有人性。