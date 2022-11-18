習近平APEC發言：應尊重各國主權、領土完整「不干涉別國內政」

▲習近平參加亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平18日在亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議上表示，亞太過去幾十年經濟快速增長，得益於和平穩定的環境，一個重要啟示就是相互尊重、團結合作，遇到事情大家商量著辦，尋求最大公約數，「我們應該堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政。」

習近平提到，應該尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，重視各國合理安全關切，通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端，「我們要積極參與全球治理，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展，為亞太和世界和平穩定提供保障。」

習近平指出，歷史反覆證明，開放包容、合作共贏才是人間正道，要堅持開放的區域主義，加強宏觀經濟政策協調，構建更加緊密的區域產業鏈供應鏈，推進貿易和投資自由化便利化，穩步推進區域經濟一體化進程，早日建成高水平的亞太自由貿易區，「我們要堅持發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享，促進亞太全體人民共同富裕。」

習近平說，要以戰略和長遠眼光看待亞太合作，維護亞太經合組織在區域合作中的主渠道地位，維護亞太合作正確方向，要秉持亞太經合組織的宗旨原則，不斷深化互信、包容、合作、共贏的亞太夥伴關係，「要發揚大家庭精神，同舟共濟、守望相助，朝著構建亞太命運共同體不斷邁進！」

習近平強調，上個月，中共「二十大」成功舉行，為當前和今後一個時期中國發展指明了方向、規劃了藍圖，中國願同所有國家在相互尊重、平等互利的基礎上和平共處、共同發展，「中國將堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，堅持走中國式現代化道路，建設更高水平開放型經濟新體制，繼續同世界特別是亞太分享中國發展的機遇。」