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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平APEC會晤李顯龍　強調反對陣營對抗、脫鉤斷鏈

▲▼ 習近平,APEC,李顯龍。（圖／新華社）

▲習近平與李顯龍握手。（圖／新華社）

記者蔡儀潔/綜合報導

大陸國家主席習近平17日與多國領導人會晤，其中在與新加坡總理李顯龍會面時表示，雙方要反對集團政治，抵制陣營對抗，維護經濟和區域一體化正確方向，堅決反對搞「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」。

據《新華社》報導，習近平指出，中方願同新方密切高層交往，雙方要落實好「陸海新通道」這一中新高質量共建「一帶一路」的標誌性項目，推動數字化、綠色發展等領域合作項目優化升級，盡快完成中新自由貿易協定升級後續談判，提高兩國貿易和投資自由化水平，努力暢通兩國人員往來。

習近平表示，中方願同新方共同維護地區團結合作，反對集團政治，抵制陣營對抗，維護經濟和區域一體化正確方向，堅決反對搞「脫鈎斷鏈」、「小院高牆」，希望雙方共同推動全球發展倡議在本地區落地。

報導指出，李顯龍表示，新中雙邊合作勢頭強勁，在當前複雜國際形勢下，新方期待進一步深化拓展新中關係，願同中方繼續搞好現有雙邊合作機制，推動兩國蘇州、天津、重慶3個政府間項目和廣州知識城國家級項目（「3+1」）提質升級；新方始終積極看待中國發展，願支持參與全球發展倡議。

李顯龍在自己的臉書上指出，儘管兩人最後一次通過電話交談是在2021年10月，但此次是與習近平自2019年以來的首次面對面會議；雙方就如何推動雙邊關係向前發展進行了很好的討論，「我們還談到了區域和國際發展。期待很快再次見到習主席，繼續我們富有成果的討論。」

習近平今17日下午抵達泰國曼谷，出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，先後與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、日本首相岸田文雄等國家領導人會面。

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