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中日元首會晤談台灣問題　習近平：不接受任何借口干涉中國內政

▲▼ 11月17日下午，大陸國家主席習近平在泰國曼谷會見日本首相岸田文雄。 。（圖／翻攝 新華社）

▲大陸國家主席習近平在泰國曼谷會見日本首相岸田文雄。 （圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／北京報導

昨17日晚間7點半，中日元首舉行會晤，大陸國家主席習近平會見日本首相岸田文雄時表示，今年是中日友好建交50周年，願從戰略高度把握好兩國關係，並且強調歷史、台灣等重大原則問題涉及兩國關係政治基礎和基本信義，必須重信守諾、妥善處理，中國不接受任何人以任何借口干涉中國內政。

習近平指出，今年，中日雙方共同紀念了邦交正常化50周年。50年來，雙方先後達成4個政治文件和一系列重要共識，各領域交流合作成果豐碩，給兩國人民帶來重要福祉，也促進了地區和平、發展、繁榮。中日互為近鄰，同為亞洲和世界重要國家，擁有很多共同利益和合作空間。中日關係的重要性沒有變，也不會變。中方願同日方一道，從戰略高度把握好兩國關係大方向，構建契合新時代要求的中日關系。

習近平強調，雙方應該以誠相待、以信相交，恪守中日四個政治文件原則，總結汲取歷史經驗，客觀理性看待彼此發展，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識體現到政策中去。歷史、台灣等重大原則問題涉及兩國關係政治基礎和基本信義，必須重信守諾、妥善處之。中國不干涉別國內政，也不接受任何人以任何借口干涉中國內政。

▲▼ 11月17日下午，大陸國家主席習近平在泰國曼谷會見日本首相岸田文雄。 。（圖／翻攝 新華社）

▲習近平強調，歷史、台灣等重大原則問題涉及兩國關係政治基礎和基本信義 。（圖／翻攝 新華社）

習近平強調，中日兩國社會制度和國情不同，雙方應該相互尊重，增信釋疑。在海洋和領土爭端問題上，要恪守已經達成的原則共識，拿出政治智慧和擔當妥善管控分歧。雙方要繼續發揮地理相近、人文相通的獨特優勢，開展政府、政黨、議會、地方等各渠道交往交流，尤其要著眼長遠，積極開展青少年交流，塑造相互客觀積極認知，促進民心相通。

習近平指出，兩國經濟相互依存度很高，要在數字經濟、綠色發展、財政金融、醫療養老、維護產業鏈供應鏈穩定暢通等方面加強對話合作，實現更高水平優勢互補和互利共贏。兩國應該著眼各自長遠利益和地區共同利益，堅持戰略自主、睦鄰善鄰，抵製沖突對抗，踐行真正的多邊主義，推進區域一體化進程，共同把亞洲發展好、建設好，應對全球性挑戰。

據了解，亞太經濟合作組織（APEC）第二十九次領導人非正式會議將於1月18日至19日在泰國曼谷舉行，時隔4年議再次舉行「面對面」會議。這也是疫情之後，習近平再次出訪，代表中國面向亞太開展的一次重要元首外交行動，預計抵達泰國曼谷參加APEC會議並對泰國進行訪問，昨先後會見菲律賓、新加坡、日本領導人。

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