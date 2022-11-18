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習近平G20指責加拿大總理　矢板明夫千字分析：像國中女生吵架

記者黃翊婷／綜合報導

中國國家主席習近平因不滿加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）洩漏2人在G20高峰會場邊的談話，罕見展現惱怒。日本資深媒體人矢板明夫認為，習近平如果覺得杜魯道告訴媒體的內容與事實有出入，可以透過自己國家的媒體澄清，而不是帶著翻譯員去找人，這種方式似乎有些失了身分，「看起來好像國中女生，和閨蜜說的悄悄話被告訴了別人，跑去質問閨蜜一樣」。

▲▼習近平抱怨加拿大總理杜魯道向媒體透露雙方聊天內容。（圖／路透）

▲習近平向杜魯道抱怨，不該把雙方聊天內容告訴媒體。（圖／路透）

習近平不滿杜魯道將2人在G20高峰會場邊的閉門談話告訴媒體，於是帶著翻譯員直接找上杜魯道，表明這樣不合適，甚至說出「否則這個結果就不好說了」等話。當時杜魯道回應，在加拿大，大家相信自由、公開和坦誠的對話，也很期待未來能繼續進行建設性合作，但雙方總是會有意見不同的地方；結果他話還沒說完就被習近平打斷，2人握手後便各自離開。

矢板明夫17日在臉書PO出一篇千字文分析，習近平「訓斥」杜魯道的影片掀起廣泛的關注和議論，近年來中國的「戰狼外交」在國際社會形象本來就不是很好，這次的事件更是突顯出中國外交的「傲慢與霸道」，尤其是習近平那一句「否則這個結果就不好說了」，明顯帶有恐嚇的意味。

矢板明夫認為，杜魯道沒有做錯什麼，因為只要不是雙方事先商量好的閉門會談，任何一方都可以把會談內容告訴媒體，如果習近平覺得杜魯道告訴媒體的內容與事實不符，完全可以透過自己國家的媒體馬上澄清，而不是帶著翻譯員直接去找人「興師問罪」，這種方式似乎有些失了身分。

「看起來好像國中女生，和閨蜜說的悄悄話被告訴了別人，跑去質問閨蜜一樣。」矢板明夫指出，近年來中國與加拿大交惡，習近平與杜魯道之間絲毫沒有類似閨蜜間的信任關係，而外交是國家之間的利益博奕，這起事件會掀起怎樣的波瀾，目前還有待觀察。

最後，矢板明夫提醒，這件事情也帶給台灣一些啟示，「習近平喜歡『密室政治』，不喜歡別人把自己認為的黑箱談話內容公布到媒體上」，如果有一天台灣要和中國談判，就要注意這一點，「開大門走大路，把所有內容都暴露在陽光底下，絕不能給中國一點事後操作輿論的空間」。

這兩天在印尼召開的G20峰會期間，中國國家主席習近平訓斥加拿大總理杜魯道的影片傳出，引起了廣泛的關注和議論。中國外交這幾年被稱為「戰狼外交」，在國際社會上的形象，本來就不是很好。這一次，戰狼集團的「狼王」親自出手，直接訓斥了外國首腦，愈發突...

矢板明夫俱樂部 Yaita Akio 發佈於 2022年11月17日 星期四

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