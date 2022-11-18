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1票500元行賄！南投縣議員候選人+樁腳遭收押禁見

▲南投縣議員候選人王燕珠3月間即違規於學校圍牆外張貼競選廣告，後來已取下。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

▲南投縣議員候選人王燕珠3月間即違規於學校圍牆外張貼競選廣告，後來已取下。（圖／資料照片，記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第一選區縣議員候選人王燕珠涉嫌夥同張姓樁腳等人，以每票500元向選民行賄，為時近1個月；查賄團隊先於16日通知張姓樁腳、選民到案，再向上溯及、拘提王燕珠，並搜索扣得3萬7千元和名冊等物證，並先後向法院聲請羈押張姓樁腳、王燕珠獲准。

南投地檢署指出，王燕珠涉嫌於10月下旬起，透過張姓樁腳等人向該選區（南投市、名間鄉）有投票權之選民以每票500元交付賄賂，請求其投票支持；檢察官鄭宇軒檢察官於昨日指揮南投縣調查站、中機站、南投警分局、刑事局偵查第六大隊第一隊合力偵辦，通知張姓樁腳、選民等人到案，釐清案情，扣得犯罪所得計8500元。

▲南投縣議員候選人王燕珠3月間即於學校圍牆外張貼競選廣告，涉違選罷法，後來已取下。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

檢方表示經連夜偵訊後，認為張姓樁腳涉犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項「投票行賄」罪嫌重大、有勾串證人及滅證之虞，於17日向法院聲請羈押獲准，並進一步查得資金來源為王燕珠，於當日晚間拘提到案，經實施附帶搜索，扣得現金、名冊等物證，訊後認為王燕珠也有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押並禁止通信、接見，於今天凌晨獲准。

▲南投地檢署檢察官聲押王燕珠，獲地院法官裁准。（圖／資料照片）

▲南投地檢署檢察官聲押王燕珠，獲地院法官裁准。（圖／資料照片）

地檢署提醒，買票賄選最高可判處10年徒刑，賣票也可判處3年徒刑；如已買票或賣票，依《公職人員選舉罷免法》規定，於犯罪後6個月內自首、偵查中自白，都可減輕刑責，因而查獲候選人者還可免除刑責，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，請勇於提出檢舉，對於檢舉人之身分絕對嚴格保密，且有機會獲得最高500萬元檢舉獎金。

南投地檢署24小時檢舉賄選專線：049-2242276、傳真機：049-2242976、 電子信箱：ntcmail@mail.moj.gov.tw；亦可撥打檢舉賄選專線 0800024099，撥通後按4。

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