英系御用餐廳沒人敢拆！　蔣萬安競辦：若黃承國成地下市長還得了？

▲蔣萬安競辦召開「敲中大會09：黃承國是不是地下市長？拆違建居然會驚動市長室？」記者會。（圖／蔣萬安競辦提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

蔣萬安競選辦公室今（18）日召開「敲中大會09：黃承國是不是地下市長？拆違建居然會驚動市長室？」記者會，台北市議員游淑慧質疑，前國策顧問黃承國經營的星靚點餐廳違建，不只拆不掉，甚至還補發建照，就地合法。

游淑慧指出，台北市議員徐弘庭、時代力量都質疑過文山區「星靚點餐廳」多處違建拆不掉，如果拿2018年查報違建的照片，對比2022年現況照，經歷四年改變了什麼？拿保齡球館申請使用執照，實際用途卻是餐廳，兩者消防標準差異很大；此外，星靚點水晶教堂在2016年被告發違建，不僅沒有拆除，2017年居然還獲得補發建照。

游淑慧提到，星靚點的第二大股東就是黃承國，而這家餐廳更是英系的「御用餐廳」，光是公開的新聞資料，小英2020競選團隊感恩餐會、2019年小英志工團尾牙以及2017、2018年的民進黨尾牙、市黨部春酒都辦在星靚點；甚至在2016年7月10日台東剛經歷尼伯特風災嚴重侵襲，造成2死303人傷，蔡英文白天勘災，晚上趕回星靚點幫黃承國父親慶生，挨批樁腳比災民重要。

游淑慧並出示今年7月4日市長室會議紀錄，由市長柯文哲親自主持，副市長黃珊珊、彭振聲等人皆與會，其中一項會議紀錄提到「文山區ＯＯ路ＯＯ飯店建管違建問題，請建管處擔任PM，另提市長室會議說明，列管一個月」。游淑慧質疑，台北有哪個違建案要提到市長室處理？後面的力量到底是什麼？

游淑慧更三問黃珊珊，在今年七月四日的市政會議上，有沒有堅持拆除黃承國違建？為什麼違建沒有依照SOP程序由審議委員會處理，而是到了市長室組成專案小組？「是不是有民進黨議員為了本案施壓市府？」

游淑慧認為，現在黃承國就已經隻手遮天，「未來如果陳時中執政，黃承國介入台北市政的手恐怕伸得更長，會不會變成白天是陳時中開會，晚上是黃承國開會？」

