新北逾331萬人有投票資格！板橋區最多　「首投族」占3萬9675人

▲投票。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一選舉倒數8天，新北市選舉委員會18日公布新北市市長選舉人人數為331萬6517人，較2018年第3屆市長選舉人人數326萬4128人，增加了5萬2389人，以板橋區為最多。另外，新北市首次具有市長選舉權的公民人數有17萬9052人，其中「首投族」（年滿20歲首次具有公民資格者）有3萬9675人，而20歲以上、30歲以下具有市長選舉權「新世代」為54萬2710人。

新北市選舉委員會今日公布「新北市111年地方公職人員選舉人名冊」，以及「憲法修正案公民複決第1案投票權人名冊」。根據統計數據顯示，本次新北市市長選舉人人數為331萬6517人（男性159萬7967人、女性171萬8550人），較2018年第3屆選舉人人數326萬4128人，增加了5萬2389人。

以選區分析來看，市長選舉人人數以板橋區為最多，有45萬1072人；林口區、淡水、汐止選舉人數則分別較上屆增加1萬3700人、1萬3614人、7547人，為本次市長選舉人人數增加最多區域；較上屆減少選舉人人數最多則為永和區，減少6448人。

新北市首次具有市長選舉權的公民人數，經統計有17萬9052人（男性9萬3421人、女性8萬5631人），其中「首投族」（年滿20歲，首次具有公民資格者）為3萬9675人（男性2萬690人、女性1萬8985人）。20歲以上、30歲以下，具有市長選舉權「新世代」為54萬2710人。

對於市議員選舉，新北市選舉委員會透露，其選舉人人數為330萬8,212人（男性159萬4,461人、女性171萬3,751人）；里長選舉人人數則為328萬6994人（男性158萬5211人、女性 170萬1783人），選舉人人數最多之前三名依序為林口區南勢里（20789人，較上屆增加6075人）、林口區湖南里（20346人，較上屆增加4058人）、淡水區崁頂里（18443人，較上屆增加7259人）；選舉人人數最少之前三名依序為瑞芳區碩仁里（139人）、平溪區望古里（144人）、平溪區新寮里（145人）。

至於「憲法修正案公民複決投票」，新北市選舉委員會表示，新北市投票權人數為332萬9257人（男性160萬3900人，女性172萬5357人）。

另外，為了方便民眾，新北市選舉委說明，內政部戶政司全球資訊網將從本月21日至26日，提供111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決選舉人「投票所地點查詢服務」，民眾只要輸入身分證統一編號及出生年月日，就可查詢個人的名冊號次、投票所地點等相關資訊。

新北市選舉委員會也提醒，投票日當日各戶政事務所不對外受理戶政業務，僅派員留守處理一般查詢事項。選民如發現國民身分證遺失或毀損無法辨識時，務請把握於11月25日前，逕向全國任一戶政事務所申請補、換發國民身分證，及時保障公民選舉、複決權益。