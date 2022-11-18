選前8天！彰化查獲選舉賭盤「每注1至3萬元」　賭資累計43萬

▲彰化地檢。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

選舉投票日將至，彰化地檢昨(17)日查獲首件選舉賭盤情資，以架設賭博網站之方式，讓不特定人以每注以1萬至3萬元，從事賭博犯行，下注金額已達43萬餘元，另外也查獲一起縣議員樁腳現金買票，檢方將2名樁腳聲請羈押禁見。

彰化地檢接獲現金買票、選舉賭盤情資後，立即指派檢察官姚玎霖指揮彰化縣警察局彰化分局、彰化縣調查站、內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊第三隊；檢察官童志曜指揮彰化縣警察局員林分局分別組成專案小組迅速偵辦。

員林警方獲悉選舉賭盤情資，隨即於17日通知金融帳戶持有人、申設人等相關人等到案說明，經檢察官複訊金融帳戶持有人後，發現不詳被告以架設賭博網站之方式，讓不特定人以每注新台幣1萬至3萬元不等之方式下注，押注彰化、台中等各縣市長選舉賭博犯行，清查後發現下注金額已達43萬餘元，檢警並查獲提領賭資車手等2人。該賭博犯行嚴重影響選舉秩序，全案將持續擴大追查。

檢方另外接獲現金賄選情資，於同日通知相關選民、彰化縣某位議員候選人樁腳吳、陳到案說明，並查扣賄選現金新台幣4,000元。經檢察官訊問後，認吳姓、陳姓樁腳2人涉犯違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，凌晨向法院聲請羈押禁見。