　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

登記前就狂買票！10餘選民遭傳喚　基隆里長候選人聲押獲准

▲基隆地檢署,基隆地方法院。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆林姓里長候選人涉嫌買票，遭檢察官聲請羈押後獲准。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

選戰倒數，各地方持續加強查賄力道，基隆地檢署上月13日偵辦基隆中正區某里林姓里長候選人，3個月間以1票1000元現金進行買票，經訊後認為嫌疑重大、向法院聲請羈押獲准，另共同涉犯賄選罪嫌之林姓共犯則以新臺幣3萬元交保。

基隆地檢署檢察官10月13日指揮法務部調查局基隆市調查站、基隆市警察局、基隆市警察局第二分局、內政部移民署北區事務大隊基隆市專勤隊，偵辦基隆市中正區里長林姓候選人等人涉嫌賄選，違反公職人員選舉罷免法案件，因林犯罪嫌疑重大，訊後向法院聲請羈押獲准。

林姓候選人於登記參選前之7、8月間至登記參選後之9月間，持續以每票現金1000元向多名有投票權之選民交付賄賂，以尋求投票支持，涉犯投票行賄等罪嫌；經檢警多日持續蒐證，陸續通知候選人、樁腳、選民10餘人到案說明，檢察官訊問後向法院聲請羈押候選人獲准。

基隆地檢署已查獲2件具體賄選案件，檢警調必會持續嚴加偵辦，提醒候選人、民眾買票賄選涉犯重罪，協助賄選人買票賄選者，亦成立投票行賄罪，切勿以身試法。

民眾若得知有候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人身份絕對嚴格保密，因檢舉而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金；期望全民一同端正選風，讓民主基石更加穩固。

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
獨／知情人士爆《全明星》內幕　林玉書常缺席「找各種理由請假」
高虹安二度被跟車！　急奔新竹市刑大報案
LIVE／私密片外流！吳佩芸痛哭曝內容　王世堅「靈魂自由說」
《麻辣》女星結婚6年「3度提離婚」大哭！　痛訴內幕：真的不行
超商連3天「28元大杯拿鐵」　可寄杯、冷熱互換
吳佩芸穿內衣「玩樂私密片」瘋傳　只有他持有卻外流
快訊／團團癲癇又發作！　「躺地翻滾」畫面曝
《全明星4》黃隊成員不忍了！　鬆口郭泓志私下真面目

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

母手臂枕4月嬰睡彈簧床　16hrs後他悶死在懷中…過失致死判刑

1票500元行賄！南投縣議員候選人+樁腳遭收押禁見

高虹安二度被跟車！　政見會後急奔新竹市刑大報案

躲工地打工！　移民署人員戴工地帽埋伏...查獲30名落跑移工

載16歲少女耍帥「過彎不減速」1個move失控車禍全爛　19歲男慘了

登記前就狂買票！10餘選民遭傳喚　基隆里長候選人聲押獲准

快訊／新北深坑住宅氣爆！男子全身多處燒燙傷　意識模糊急救中

網路借款竟淪豬仔！配合度高可「升官」　警救3人逮8詐團成員

選前8天！彰化查獲選舉賭盤「每注1至3萬元」　賭資累計43萬

28歲兒站陽台吸安恍神　母報警求他認罪...淚曝染毒7年沒工作

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

母手臂枕4月嬰睡彈簧床　16hrs後他悶死在懷中…過失致死判刑

1票500元行賄！南投縣議員候選人+樁腳遭收押禁見

高虹安二度被跟車！　政見會後急奔新竹市刑大報案

躲工地打工！　移民署人員戴工地帽埋伏...查獲30名落跑移工

載16歲少女耍帥「過彎不減速」1個move失控車禍全爛　19歲男慘了

登記前就狂買票！10餘選民遭傳喚　基隆里長候選人聲押獲准

快訊／新北深坑住宅氣爆！男子全身多處燒燙傷　意識模糊急救中

網路借款竟淪豬仔！配合度高可「升官」　警救3人逮8詐團成員

選前8天！彰化查獲選舉賭盤「每注1至3萬元」　賭資累計43萬

28歲兒站陽台吸安恍神　母報警求他認罪...淚曝染毒7年沒工作

逛耶誕城「突然被下跪」　男友1動作她驚喜→氣炸！全場笑噴

男騎車購物迷路　街頭空繞3小時...警查車牌助返家

藍寶堅尼「最後一輛大牛」交車　拍賣價近5千萬、純燃油V12告終

母手臂枕4月嬰睡彈簧床　16hrs後他悶死在懷中…過失致死判刑

投票日越近　選民也要更小心！

亮・珠寶／鑽石小花百搭　De Beers蓮花圖騰項鍊變出多種戴法

團團突發癲癇後肢無力　柯文哲發文祝福：為醫療團隊加油

張忠謀和布林肯坐一起！APEC晚宴照片曝光　2人密切交談

曖昧3個月！學長「放1類型音樂」妹子冷感急逃：我真的不行

1票500元行賄！南投縣議員候選人+樁腳遭收押禁見

社會熱門新聞

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

快訊／台中市府女員工墜10F亡　警將釐清死因

「夜店阿嬤」撿悠遊卡　盜刷買菸涉侵占

最大大麻田藏601空騎旅旁　抄查4218株市值12.6億

台中「卡多里斷軌」60死奇談　男星曾闖入試膽

男童不讓座　老人家怒抓頭撞車廂

「幸福樂園」猛鬼奇談！　斷電摩天輪啟動壓死人　

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

獨／錢帥君男友「辣妹荷官訓練基地」曝

即／王浩宇遭嗆太監！怒告127人：每位求償10萬

白目男好奇「試看看」　打火機燒掉廠房

她援交遭粗暴動作弄痛　「錢不要了」求停手

地面傳怪聲…下秒坍塌「吞噬車道+房屋」畫面曝

更多熱門

相關新聞

高虹安二度被跟車！政見會後急奔市刑大報案

高虹安二度被跟車！政見會後急奔市刑大報案

民眾黨籍新竹市長候選人高虹安18日上午赴新竹市刑大報案，表示遭二度跟車，新竹市刑大已經受理報案，依違反社會秩序維護法查辦。

新北逾331萬人有投票資格！板橋區最多　「首投族」占3萬9675人

新北逾331萬人有投票資格！板橋區最多　「首投族」占3萬9675人

英系御用餐廳沒人敢拆！　蔣萬安競辦：若黃承國成地下市長還得了？

英系御用餐廳沒人敢拆！　蔣萬安競辦：若黃承國成地下市長還得了？

彰化查獲選舉賭盤「每注1至3萬元」

彰化查獲選舉賭盤「每注1至3萬元」

竹科名人4分析「為何挺沈慧虹」　「無法感受高虹安科技素養」

竹科名人4分析「為何挺沈慧虹」　「無法感受高虹安科技素養」

關鍵字：

2022九合一大選基隆選舉里長候選人買票行賄羈押獲准

讀者迴響

熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

屈中恆當朋友面訓老婆！Vicky心冷提離婚

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

長腿議員候選人變神力女超人！粉絲嗨爆

叻沙不唸ㄌㄜˋ？他糾正國小童反被打臉

30年一中嘟嘟歇業！台中人眼淚還沒乾　下一手租客無縫接軌

一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！行員：妳中獎了

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面