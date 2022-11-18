登記前就狂買票！10餘選民遭傳喚　基隆里長候選人聲押獲准

▲基隆林姓里長候選人涉嫌買票，遭檢察官聲請羈押後獲准。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

選戰倒數，各地方持續加強查賄力道，基隆地檢署上月13日偵辦基隆中正區某里林姓里長候選人，3個月間以1票1000元現金進行買票，經訊後認為嫌疑重大、向法院聲請羈押獲准，另共同涉犯賄選罪嫌之林姓共犯則以新臺幣3萬元交保。

基隆地檢署檢察官10月13日指揮法務部調查局基隆市調查站、基隆市警察局、基隆市警察局第二分局、內政部移民署北區事務大隊基隆市專勤隊，偵辦基隆市中正區里長林姓候選人等人涉嫌賄選，違反公職人員選舉罷免法案件，因林犯罪嫌疑重大，訊後向法院聲請羈押獲准。

林姓候選人於登記參選前之7、8月間至登記參選後之9月間，持續以每票現金1000元向多名有投票權之選民交付賄賂，以尋求投票支持，涉犯投票行賄等罪嫌；經檢警多日持續蒐證，陸續通知候選人、樁腳、選民10餘人到案說明，檢察官訊問後向法院聲請羈押候選人獲准。

基隆地檢署已查獲2件具體賄選案件，檢警調必會持續嚴加偵辦，提醒候選人、民眾買票賄選涉犯重罪，協助賄選人買票賄選者，亦成立投票行賄罪，切勿以身試法。

民眾若得知有候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人身份絕對嚴格保密，因檢舉而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金；期望全民一同端正選風，讓民主基石更加穩固。