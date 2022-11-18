妻嫌打呼太大聲「要求睡遠一點」　人夫怒扯髮結局超慘

記者黃翊婷／綜合報導

台南人妻小玲（化名）控訴，婚後常遭丈夫阿偉（化名）毆打，有一次晚上睡覺時，因為丈夫打呼太大聲，她請對方睡遠一點，沒想到就遭拉扯頭髮、辱罵，一氣之下決定向法院訴請離婚。台南地院法官認為，阿偉坦承曾打罵小玲，而且雙方分居1年多，期間毫無來往互動，早已沒有夫妻之實，最終裁准女方的要求，判決兩人離婚。

▲小玲指控遭丈夫阿偉長期打罵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小玲在判決書中主張，阿偉經常喝酒，酒後會打罵她，曾以電風扇、曬衣架毆打，導致她身體多處挫傷；有一次晚上睡覺時，因為阿偉打呼太大聲，影響到睡眠，她想請對方睡遠一點被拒絕，乾脆拿起枕頭，卻被誤認為是在故意推擠，接著就遭到拉扯頭髮、辱罵，一想到過去受到的種種對待，最終她決定不忍了，並向法院訴請離婚。

對於上述指控，阿偉坦言，自己都是在周六、周日休息時才會喝點小酒，沒有到酗酒的程度，不過，2、3年前確實曾經打過小玲，「因為她個性倔強而發生爭吵，我砸電風扇、曬衣架，噴出去砸到她」。

至於打呼引起的口角，阿偉解釋，小玲要求他不要打呼、睡過去一點，並用手碰他的鼻子，當下一時情緒失控，想抓起枕頭丟到床底下，結果不小心抓到小玲的頭髮，「（事後）我有向她道歉」。此外，雙方也曾經嘗試溝通，阿偉說，小玲脾氣不好，問話都不回答，「發生爭吵時我打罵她，她也會反擊我」。

台南地院法官認為，小玲被打傷之後，立即聲請核發通常保護令並獲得准許，夫妻倆便開始分居，1年多來毫無來往互動，顯然早已只剩夫妻之名，沒有夫妻之實，加上可歸責程度是男方較大，最終裁定准許女方的請求，判決兩人離婚，全案仍可上訴。

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