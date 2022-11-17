結婚18年沒激情　2寶媽靠外遇挽救婚姻「竟愛上新歡」：真的切了

▲英國一名人妻想靠外遇挽救婚姻，沒想到結果出乎意料。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

夫妻的感情若出現裂痕，該怎麼彌補是一大難題。英國有一名人妻，在閨蜜的建議下，想利用外遇來挽救婚姻，沒想到最後走向離婚的局面，因為她愛上了新歡，毅然決然離開生活18年的老公。

根據《鏡報》報導，這名女子叫做麗莎（Lisa），她從學生時期就和老公認識，2人在同一個城鎮長大，從小就開始約會，很早就步入禮堂，並生下2個孩子，住進一棟漂亮的房子，就這樣過了10多年，「現在回想起來，我覺得自己太天真，但那是一段時光很美好，我不覺得後悔」。然而，隨著時間的過去，夫妻倆的激情漸漸消失，接著她開始懷疑自己是否還愛著老公。

麗莎的幾個閨蜜有外遇的經驗，和她分享好處：「這幫助我釋放壓力，讓我更加欣賞我老公」，更表示這是一種無害的感情，給了她們對生活的新渴望，還建議她嘗試：「試一試沒什麼壞處的」，隨即向她推薦網站，聲稱是「英國頂尖的已婚人士想要外遇」的網站。

▲麗莎在網站上遇到一個完美的男人。（示意圖／翻攝自pexels）

很快的，麗莎透過網站遇到一個完美的男人，2人很合得來，因此她告訴老公想要離婚，「我告訴他我有了新歡」，老公憤怒逼問：「妳在哪裡認識的，什麼時候？他是誰？他叫什麼名字？」但是她永遠不會透露真正原因，只好謊稱是在工作時認識的。

麗莎透露，老公聽完只是坐著，接著面無表情離開房間，一整晚都沒有說話，豈料隔天開始對她大吼大叫，「他一直是個說話輕聲細語的人，我從沒看過他如此生氣」，後來老公試圖說服她留下，希望雙方可以好好溝通，「我不希望妳離開我和孩子們」，可惜她已經變心了，當下只想讓老公恨她，甚至把她趕出門，這樣要離開就更加容易。

麗莎提到，和新歡聊天時感到放鬆，2人很快就建立感情，雖然擔心自己這個決定是否正確，可是也無法回頭了，孩子得知她外遇後，已經一個多禮拜沒和她講話。因為她無法撒謊保密，不得不將事情坦承相告，「即使會讓他們恨我」，不過她仍然希望，孩子有一天會原諒她，「他們長大後可以理解我為什麼會追隨自己內心的想法」。

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