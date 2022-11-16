　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偽單身人夫見面3次騙上床　她5天後滑到「正宮IG」崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

台南女子小美（化名）今年5月間透過交友軟體認識蔡姓男子，對方卻隱瞞已婚的身分，與她交往1個月，期間2人曾前往摩鐵發生性行為，後來她意外得知「男友」竟然已婚還育有2名小孩，一氣之下提告求償50萬元。最終台南地院法官裁定，蔡男應賠償20萬元較為適當。

▲▼男女,床,腳,性愛示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲小美誤以為蔡男單身才答應交往。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

小美在判決書中主張，今年5月間透過交友軟體認識蔡男，2人自月底開始交往，對方時常傳送「寶貝」、「老婆」、「想妳」、「愛妳」等訊息，2人還在6月13日前往摩鐵開房間，5天之後她偶然看到蔡妻的Instagram帳號，這才知道「男友」已婚，而且還有2名小孩，精神上大受打擊，她認為自己的貞操權受到嚴重侵害，因此決定提告求償50萬元。

蔡男則強調，他確實沒有主動說明已婚的身分，也願意對自己的行為負責，只是小美求償的金額太高，2人認識的時間將近1個月，只見過3次面，第1次相處2個小時、第2次不到1個小時，直到第3次見面才發生性行為。

台南地院法官認為，蔡男隱瞞已婚身分、交往期間與小美發生過1次性行為等事，都有小美提出的完整LINE對話紀錄為證，他的欺暪行為顯然已經嚴重妨害小美的意思決定自由，不法侵害女方之人格權，且情節可認重大，自然應該負起損害賠償責任。

雖然蔡男曾表明願意賠償30萬元，並且在2023年農曆年前或元旦之前一次給付，但小美透過律師表明不願意和解，希望交由法院判決。考量到雙方的經濟狀況、受侵害程度等因素，最終法官判蔡男應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
國體大聲明批4點造謠！　館長暴怒：本想說算了你還伸臉出來給我
俄2飛彈襲波蘭村莊釀2死！　拜登緊急與波蘭總理談話
大雨特報縣市曝　下波「南北水氣夾擊」雨區擴大
俄烏開戰以來最大空襲！　俄上百飛彈轟炸烏大城、能源設施

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偽單身人夫見面3次騙上床　她5天後滑到「正宮IG」崩潰

台中警「斬蛇行動」破20人蛇集團抓36人　撞門攻堅救7人

快訊／新店高爾夫球場「看他不爽」2打1　28歲男屁股中4刀

快訊／北市內湖大樓火警　濃煙瀰漫1男送醫

宜蘭24歲男遭「黑幫屁孩」酒駕競飆撞死　女友含淚：快結婚了

快訊／2男女站關渡橋上　消防趕抵目睹她墜落淡水河

快訊／台北「補習街大樓」驚傳墜樓　男子躺地無生命跡象

快訊／國道2號桃園「水泥預拌車翻覆」　全線封閉處理3小時

每票500廣發選民拒認罪　桃園平鎮里長候選人+樁腳收押禁見

新北男求職淪「豬仔」　心臟病沒藥吃囚4天獲釋！警破門再救1人

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

黃偉晉被她告白：喜歡真爽笑容XD　楊士弘夢到媽媽包養他「叫乾爸」

真奶爸推嬰兒車跑馬拉松　6月大「小情人」全程熟睡

偽單身人夫見面3次騙上床　她5天後滑到「正宮IG」崩潰

台中警「斬蛇行動」破20人蛇集團抓36人　撞門攻堅救7人

快訊／新店高爾夫球場「看他不爽」2打1　28歲男屁股中4刀

快訊／北市內湖大樓火警　濃煙瀰漫1男送醫

宜蘭24歲男遭「黑幫屁孩」酒駕競飆撞死　女友含淚：快結婚了

快訊／2男女站關渡橋上　消防趕抵目睹她墜落淡水河

快訊／台北「補習街大樓」驚傳墜樓　男子躺地無生命跡象

快訊／國道2號桃園「水泥預拌車翻覆」　全線封閉處理3小時

每票500廣發選民拒認罪　桃園平鎮里長候選人+樁腳收押禁見

新北男求職淪「豬仔」　心臟病沒藥吃囚4天獲釋！警破門再救1人

曾之喬與小CK推出個人精選美包美鞋　曝生日願望蘊藏人生哲理

持修極秘分手又換新歡！速食店約會3小時被直擊…重度宅男為她出門

陳時中難過防疫被汙衊　稱台灣成績世界數一數二：在公衛史上留名

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友卻洗錢逃亡　5僕伺候豪奢生活揭密

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！當眾羞辱：沒教養　見她就散開

巴菲特買日五大商社「股價最少漲一倍」　謝金河：台積電股價可期

超大型攬貨業看明年Q1美國線進口櫃量下降越快　Q2越有機會好轉

布局10年坐穩綠電融資冠軍！　永豐銀挑戰2024年達千億大關

文慶雞肉骨茶吃到飽！吉哆火鍋亞洲美食節開跑　還吃得到越式美食

「容易愛上聊得來的人」星座Top3！　第一名心被撩走都不知道

甜美棒球女孩球速98公里　 文大練球畫面鄉民狂讚！

社會熱門新聞

6豬仔遭囚新竹　他衝派出所救了所有人

黑幫屁孩酒駕撞死24歲男　女友含淚：快結婚了

「可以給我一口棺材嗎？」無力葬母兄妹伴屍3天

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

新店高爾夫球場2打1　男臀部中4刀

2男女站關渡橋　她墜落淡水河

快訊／台北「補習街大樓」驚傳墜樓　男子躺地無生命跡象

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

台中警「斬蛇行動」破20人蛇集團　撞門攻堅救7人

新北男求職淪「豬仔」　心臟病沒藥吃囚4天獲釋

她上包養網站找糖爹滾床　純情男挨告性侵

即／國2水泥預拌車翻覆　全線封閉3小時

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

更多熱門

相關新聞

即／妻被開罰他對警大聲　台南法官被認證「耍官威」

即／妻被開罰他對警大聲　台南法官被認證「耍官威」

台南地院民事庭施姓法官，於10月4日因關切其妻駕駛機車，遭警攔檢開罰被指控向員警大小聲「耍官威」之風紀事件，台南地院召開自律委員會，施姓法官經通知後未出席，僅以書面提出說明，自律委員會審評認為，施法官所為嚴重損及司法形象，言行確有不檢，建請送法官評鑑委員會評鑑。

防風林狗啃屍案　凶嫌起底為1事埋殺機

防風林狗啃屍案　凶嫌起底為1事埋殺機

為護妻耍官威！法官2年前曾領愛心便當惹議

為護妻耍官威！法官2年前曾領愛心便當惹議

「耍官威」法官身分曝！台南地院移政風室調查

「耍官威」法官身分曝！台南地院移政風室調查

網約少女蒙眼偷拍　軍人1動作被判4年

網約少女蒙眼偷拍　軍人1動作被判4年

關鍵字：

台南地院

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

老牌LED廠新世紀　宣布破產

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

6豬仔遭囚新竹　他衝派出所救了所有人

立冬後轉運！財神偏愛「這生肖」

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚：蟲蟲在皮膚挖地道

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

「男友約砲20人」她啪完痛哭：以為讀最高學府不會亂來

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

竹女竹中模擬投票「高虹安輾壓」　慘被網友出征　

AV女優人間蒸發！官方：找不到人

黑幫屁孩酒駕撞死24歲男　女友含淚：快結婚了

衛福部：青少年自殺率增加　因台灣高樓多

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面