偽單身人夫見面3次騙上床　她5天後滑到「正宮IG」崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

台南女子小美（化名）今年5月間透過交友軟體認識蔡姓男子，對方卻隱瞞已婚的身分，與她交往1個月，期間2人曾前往摩鐵發生性行為，後來她意外得知「男友」竟然已婚還育有2名小孩，一氣之下提告求償50萬元。最終台南地院法官裁定，蔡男應賠償20萬元較為適當。

▲小美誤以為蔡男單身才答應交往。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

小美在判決書中主張，今年5月間透過交友軟體認識蔡男，2人自月底開始交往，對方時常傳送「寶貝」、「老婆」、「想妳」、「愛妳」等訊息，2人還在6月13日前往摩鐵開房間，5天之後她偶然看到蔡妻的Instagram帳號，這才知道「男友」已婚，而且還有2名小孩，精神上大受打擊，她認為自己的貞操權受到嚴重侵害，因此決定提告求償50萬元。

蔡男則強調，他確實沒有主動說明已婚的身分，也願意對自己的行為負責，只是小美求償的金額太高，2人認識的時間將近1個月，只見過3次面，第1次相處2個小時、第2次不到1個小時，直到第3次見面才發生性行為。

台南地院法官認為，蔡男隱瞞已婚身分、交往期間與小美發生過1次性行為等事，都有小美提出的完整LINE對話紀錄為證，他的欺暪行為顯然已經嚴重妨害小美的意思決定自由，不法侵害女方之人格權，且情節可認重大，自然應該負起損害賠償責任。

雖然蔡男曾表明願意賠償30萬元，並且在2023年農曆年前或元旦之前一次給付，但小美透過律師表明不願意和解，希望交由法院判決。考量到雙方的經濟狀況、受侵害程度等因素，最終法官判蔡男應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。