結婚3個月遭夫家狂羞辱！她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

▲女子控訴老公婚前婚後判若兩人。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

早點看清早點解脫！一名女子淚訴，交往期間老公對她很好，但是結婚後一切都變了，還聯合公公一起欺壓她，飽受言語霸凌，讓她僅結婚3個月就受不了，鐵了心決定離婚。

原PO在《Dcard》論壇提到，她在大學時認識老公，2人交往4年結婚，對方是單親家庭，從小和公公相依為命，她也同樣是單親家庭，從小就沒有媽媽的照顧，原以為類似處境的家庭背景，會更加珍惜彼此，但是「婚姻是愛情的墳墓」這句話印證在她身上。

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原PO和老公交往時，對方很尊重她，永遠把她的感受放第一，還會保護她不會因公公而受委屈，「那時候覺得他真的很有肩膀，所以我決定要嫁給他，我天真以為我們可以白頭偕老，沒想到事與願違。」搬進老公家時，就被公公下馬威警告要「聽話」，做好該做的事，包括煮飯洗衣洗飯打掃等家事。

▲原PO以為老公會保護她，沒想到卻和公公一同羞辱她。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO當時並沒有太在意，認為老公一定會保護她，豈料大錯特錯，「他叫我不要跟他爸爸計較，當時我忍下來了」，結果讓公公變本加厲欺凌她，無止盡嫌棄她做的任何事，像是飯煮得不好吃、衣服和碗洗不乾淨等小事，就連假日晚點起床也會被念，老公卻一聲不吭，只是要她忍耐。

「那個曾經會保護我的人變成了一個廢物」，原PO心寒指出，老公7點下班常和同事出去玩到10點才回家，公公就會怪她，「是妳害我兒子變了，以前都不會這樣。」而且回家後超邋遢，衣服脫完丟地上、吃完東西的包裝紙也隨地亂丟，公公也一樣，要是她沒收就會被罵，請老公幫忙洗碗就會被大吼，「我工作很累，妳不能體諒我嗎？」公公就會跟著罵，讓她相當無奈。

原PO坦言，她完全不知道老公結婚後會變這樣，自認沒有做任何虧欠老公和公公的事，「我沒有花他的錢也沒有靠他養，我自己也有穩定的工作和不錯的收入，所有家事也是我一手包辦的」，因此結婚僅3個月，她已經忍無可忍，在近日選擇離婚，更意外發現老公有小三，「原來我只是個女傭」。

更扯的是，公公還不忘表明很滿意小三，「比妳漂亮嘴巴也很甜」，甚至羞辱，「離過婚的女人沒人要」。至於為何老公這麼快就簽字？原PO解釋，因為公公造謠說她不愛老公，「離婚後再找其他人結婚就好」，所以老公就簽了，讓她覺得很荒謬，最後也祝福大家都有美滿的婚姻，並告誡有同樣處境的人，「遠離爛人，珍愛自己」。

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