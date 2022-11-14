　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

結婚3個月遭夫家狂羞辱！她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

女子控訴老公婚前婚後判若兩人。（示意圖／翻攝自pexels）

▲女子控訴老公婚前婚後判若兩人。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

早點看清早點解脫！一名女子淚訴，交往期間老公對她很好，但是結婚後一切都變了，還聯合公公一起欺壓她，飽受言語霸凌，讓她僅結婚3個月就受不了，鐵了心決定離婚。

原PO在《Dcard》論壇提到，她在大學時認識老公，2人交往4年結婚，對方是單親家庭，從小和公公相依為命，她也同樣是單親家庭，從小就沒有媽媽的照顧，原以為類似處境的家庭背景，會更加珍惜彼此，但是「婚姻是愛情的墳墓」這句話印證在她身上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO和老公交往時，對方很尊重她，永遠把她的感受放第一，還會保護她不會因公公而受委屈，「那時候覺得他真的很有肩膀，所以我決定要嫁給他，我天真以為我們可以白頭偕老，沒想到事與願違。」搬進老公家時，就被公公下馬威警告要「聽話」，做好該做的事，包括煮飯洗衣洗飯打掃等家事。

原PO以為老公會保護她，卻和公公一同羞辱她。（示意圖／翻攝自pexels）

▲原PO以為老公會保護她，沒想到卻和公公一同羞辱她。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO當時並沒有太在意，認為老公一定會保護她，豈料大錯特錯，「他叫我不要跟他爸爸計較，當時我忍下來了」，結果讓公公變本加厲欺凌她，無止盡嫌棄她做的任何事，像是飯煮得不好吃、衣服和碗洗不乾淨等小事，就連假日晚點起床也會被念，老公卻一聲不吭，只是要她忍耐。

「那個曾經會保護我的人變成了一個廢物」，原PO心寒指出，老公7點下班常和同事出去玩到10點才回家，公公就會怪她，「是妳害我兒子變了，以前都不會這樣。」而且回家後超邋遢，衣服脫完丟地上、吃完東西的包裝紙也隨地亂丟，公公也一樣，要是她沒收就會被罵，請老公幫忙洗碗就會被大吼，「我工作很累，妳不能體諒我嗎？」公公就會跟著罵，讓她相當無奈。

原PO坦言，她完全不知道老公結婚後會變這樣，自認沒有做任何虧欠老公和公公的事，「我沒有花他的錢也沒有靠他養，我自己也有穩定的工作和不錯的收入，所有家事也是我一手包辦的」，因此結婚僅3個月，她已經忍無可忍，在近日選擇離婚，更意外發現老公有小三，「原來我只是個女傭」。

更扯的是，公公還不忘表明很滿意小三，「比妳漂亮嘴巴也很甜」，甚至羞辱，「離過婚的女人沒人要」。至於為何老公這麼快就簽字？原PO解釋，因為公公造謠說她不愛老公，「離婚後再找其他人結婚就好」，所以老公就簽了，讓她覺得很荒謬，最後也祝福大家都有美滿的婚姻，並告誡有同樣處境的人，「遠離爛人，珍愛自己」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
糊塗女持通知單「走路」到機車行做排氣檢定　店員訝異：你車呢？
最美星二代「黛拉」現身　身高171被稱讚「有韓國練習生的感覺」
司法院秘書長備詢意外爆料　同婚釋憲、通姦除罪也讓民進黨很受傷

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
邱淑貞3女兒罕見合體！　沈月妹妹們露臉
快訊／拜習會登場　習近平開場談話內容曝光
大重機狂飆！義交小隊長遭撞飛亡　26歲騎士下場曝
林襄搭車「外套大開」快滿出來！　超辣曲線全被拍
自家挖出地下宮殿　驚見「千年古墓」出土
BLACKPINK黃牛炒到40萬！　「內部坐位曝光」傻眼
快訊／中信兄弟慶二連霸　封王優惠出爐！
她剛逝世3個月　許效舜錄影淚崩「早1年拍就好了」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賺到笑出來！「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

結婚3個月遭夫家狂羞辱！她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

男同學玩碟仙「整個頂樓都是鬼」　結局超毛！師父：還在水裡

父母都喜歡女友！「妹妹走出房間」她1句話毀掉飯局　媽變臉喊放生

薪水上看60K！台中企業釋250職缺　IKEA+燒肉霸主屋馬都入列

「班班吃石斑」還不夠！高雄飯店助攻龍虎斑　榨乾全身精華出好料

男友滿足性幻想！包養「雙胞胎妹妹」：帶妳姐一起來，多給1萬

「4星座」桃花旺翻！年底脫單、結婚不是夢　情路順暢到明年

高端前員工PTT爆料「疫苗單劑1081元」　指揮中心回應了！

騎士咻騎過「口袋噴出56000」千鈔沿路飛　灑滿大街！結局超意外

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

高中生3分鐘繪世界地圖　無參考「憑感覺精準還原」

賺到笑出來！「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

結婚3個月遭夫家狂羞辱！她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

男同學玩碟仙「整個頂樓都是鬼」　結局超毛！師父：還在水裡

父母都喜歡女友！「妹妹走出房間」她1句話毀掉飯局　媽變臉喊放生

薪水上看60K！台中企業釋250職缺　IKEA+燒肉霸主屋馬都入列

「班班吃石斑」還不夠！高雄飯店助攻龍虎斑　榨乾全身精華出好料

男友滿足性幻想！包養「雙胞胎妹妹」：帶妳姐一起來，多給1萬

「4星座」桃花旺翻！年底脫單、結婚不是夢　情路順暢到明年

高端前員工PTT爆料「疫苗單劑1081元」　指揮中心回應了！

騎士咻騎過「口袋噴出56000」千鈔沿路飛　灑滿大街！結局超意外

關節35歲後就開始老化！醫點名「1姿勢」最傷膝蓋　椅子別坐太矮

藥華藥法說　美國市場滲透露率增、樂觀看明年展望

Q3財報揭營建股前段班　華固穩拿EPS獲利王

闌尾炎住院！她看醫生「脫口3個字」　現場氣氛全變了

便利貼女孩2.0！謝京穎「剪瀏海當OL」踢中富二代行李箱

柯建銘指高虹安盲點：一毛錢都不能流用　「天下第一勇」自證有罪

林岳平續掌兵符、教練團仍會異動　一色優結束任務？

兩樣情！中環賣2158張長榮賺1289萬　吉祥全處分逾千張萬海虧4768萬

大重機淡水鬧區飆速100！義交小隊長遭撞飛亡　26歲騎士下場曝

習拜會談話曝光！　習近平：推動中美關係重回健康穩定發展軌道

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

生活熱門新聞

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

陳紫渝「4年前嫩照」曝光！　粉絲又戀愛

清晨15.7℃！今變天降5度　大雨特報縣市曝

野人火鍋店員結錯帳　凌晨call客

今起確診改5＋n、取消24職類三劑令　防疫新制一次看

新北「警用法拉利」帥爆！路人狂拍

野人火鍋凌晨call客？KID經紀人回應

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

男女沒純友誼？Toyz遭篠崎泫「邏輯反殺」秒關台

館長直播宣布「要選總統」！最大政見曝光

「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了

更多熱門

相關新聞

夏克立胸前金色駱馬藏洋蔥　出庭前緊張到吐2次

夏克立胸前金色駱馬藏洋蔥　出庭前緊張到吐2次

藝人黃嘉千與夏克立2人協議終結16年婚姻，雙方為「親權」歸屬，鬧上法院，士林法院家事法庭排定14日下午2點30分再度開庭，夏克立今早出庭前，因壓力曾吐2次。稍早，頭髮斑白的夏克立身穿黑條紋襯衫及西裝褲現身法院，身上還別著一只金色駱馬胸章，據了解，這是夏克立家人最喜愛的動物。

男友愛愛太嗨 「叫到破音」！笑翻一票人：聽過豬叫聲

男友愛愛太嗨 「叫到破音」！笑翻一票人：聽過豬叫聲

即／正面對決！夏克立現身法院與黃嘉千開戰

即／正面對決！夏克立現身法院與黃嘉千開戰

做醉醃生蟹！她開冰箱驚見「螃蟹集體逃跑」

做醉醃生蟹！她開冰箱驚見「螃蟹集體逃跑」

她生4女又懷孕　老公「怕又是女兒」提離婚

她生4女又懷孕　老公「怕又是女兒」提離婚

關鍵字：

周刊王Dcard離婚公公

讀者迴響

熱門新聞

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

艾成離世3月…王瞳淚求留血脈！一見流血「摸肚痛哭」

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

台北宮廟6爆乳仙女禮生！驚見「大咖情色教主」現身

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

擊落「馬航MH17」奪298命　4嫌判決將出爐

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面