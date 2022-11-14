夏克立胸前金色駱馬藏洋蔥！出庭前緊張到吐2次　微博感嘆這樣說

▲夏克立與友人身上配戴金色小駱馬。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、翁子皓／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立2人協議終結16年婚姻，雙方為「親權」歸屬，鬧上法院，士林法院家事法庭排定14日下午2點30分再度開庭，夏克立今早出庭前，因壓力曾吐2次。稍早，頭髮斑白的夏克立身穿黑條紋襯衫及西裝褲現身法院，身上還別著一只金色駱馬胸章，據了解，這是夏克立家人最喜愛的動物。

9月12日家事法庭開庭，當時夏克立委由律師出庭，有報導指出他是因精神狀不佳，故未回台灣親打官司，為消弭不實謠言，夏克立透過臉書發文火大回應「這完全是謊言！根本沒有證據」，接著透露不回台灣的理由是擔心會被「某些人」冠上更多不實罪名與指控，他還表示「在被證明有罪之前是無辜的？這絕對是一個笑話」，並強調自己才是被害人「到底是誰在對外放話與操作想欺騙大家，一直在抹黑我，我才是被害人，我一直被迫要出來澄清」。

▲今年9月黃嘉千在賴芳玉律師陪同下赴士林地院家事法庭，開庭過程約30分鐘結束。（資料圖／記者黃宥寧攝）

士林法院家事法庭今日下午2點30分再度開庭，據悉，夏克立今早曾因壓力過大，嘔吐兩次。稍早，頭髮斑白夏克立身穿黑條紋襯衫及西裝褲與高挑外籍男友人現身法院，而夏克立與友人衣服上都別有一只金色駱馬胸章，據了解，駱馬是夏克立家人最喜愛的動物，夏克立似乎藉此來表達自己對家人的思念。

9月12日家事法庭開庭後，夏克立曾委由律師代夏唸出給「家人」的信，最後更以「無限符號」（∞）象徵滿滿思念。夏克立曾在微博上發布自製動畫片「聰明的小駱馬」，還親自配音，影片中提到「有的時候是爸爸，有的時候是媽媽，爸爸和媽媽雖然不在一起，可是又可以一起照顧著他們聰明的小駱馬」，他還發文表示「有時，悲傷的事件可以變成健康甚至快樂的事情。不愉快的關係會導致創傷。為了孩子真正的最大利益，一個家庭可以在一起但分開」。