王世堅爆氣怒嗆王浩宇太監　黃珊珊：網軍非我族類全部撲殺

▲黃珊珊18日走訪民生西路45巷。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨議員王世堅因對無黨籍台北市長候選人黃珊珊態度友善，多次表示「感性上支持黃珊珊」，因而遭到黨內出征；王昨受訪時火力全開，怒斥要他退黨的前桃園市議員王浩宇「回去當太監」。對此，黃珊珊18日受訪表示，王世堅的憤怒表達台灣人民對側翼網軍帶風向的厭煩，「每天叫大家只能聽政黨的，對的事情都不能做，這才是台灣最大的悲哀」。

黃珊珊說，昨天看到王議員他真的蠻憤怒的，「我很認同他講的一句話，靈魂不受黨紀控制，人民是自由的」，大家生而沒有任何顏色，從出身那一刻開始都是自由的，只是往自己身上加了很多框框。

「選舉是一時的，做人是永遠的。」黃珊珊表示，重點在於，做實事、說實話，有這麼困難嗎？還要受到這樣的攻擊跟打壓，王世堅議員的憤怒不是他一個人的憤怒，而是表達台灣人民對於這幾年用側翼網軍帶風向、扭曲事實，然後群起圍攻的這種方式，「不管是拿來治理國家還是做打擊異己的手段，都已經非常厭煩」。

「昨天王世堅的說法，相信非常多人有共鳴，就是受夠了這些所謂側翼網軍。」黃珊珊直言，側翼網軍整天不做實事、整天搞分裂、搞仇恨，打擊異己就算了，現在連他們黨內的同志都打擊，已經到一種無所不用其極的狀況，就是非我族類就全部撲殺。

黃珊珊說，台灣是一個很善良的社會，每天都希望大家面對光明面，可是看到選舉過程裡面，每一個人都不能做自己的主人，「讓他們不能做自己主人的，竟然是自己的執政者或自己的政黨，政黨每天叫大家只能聽政黨的什麼都不能聽，做對的事情都不能做，這才是台灣最大的悲哀」。

黃珊珊表示，王世堅議員的憤怒反映了全國人民對這種莫名其妙、而且只仗著自己網路上面的鍵盤，認為可以為所欲為，這樣行為的憤怒，這也是台灣人民的憤怒，「我覺得讓大家做回自由人，這件事情是重要的。王議員的說法只是再提醒了我們大家，你是自由的，你可以做自己的主人」。

媒體追問，綠營內部似乎不買單王世堅的說法？黃珊珊說，綠營內部的事情她不清楚，也不想了解，「他們可能有派系的問題，但是還是回到原點，台灣人民會相信王浩宇多，還是王世堅多？」

另外，民眾黨小雞擔憂，王世堅與黃珊珊的黏著度高，恐導致中山大同區選票分裂？黃珊珊說，「票源完全不一樣」，王議員有他自己服務的對象，民眾黨議員候選人林珍羽有年輕人在地方的經營，「這是兩件事情不用太考慮，我希望好的人都可以進到市議會，這是多席次的選舉，不會只有一個人進到市議會，所以我希望他們兩位都能高票當選」。