拚了！國民黨「黃金周」11場造勢全曝光　南北夾殺還有「辣個男人」

▲國民黨黃金周重兵集結，北、南大開場。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一選戰進入白熱化，國民黨公布各縣市造勢場次表，從今晚到本周六、日共將舉行13場大型造勢，其中重頭戲是19日在桃園中壢舉行的「北北基桃竹竹苗團結拚勝選」及20日在高雄橋頭的「高雄奇蹟，人民做主」，國民黨希望支持者都到現場支持藍軍候選人，「一起挺善良」。

為了決戰關鍵黃金周，國民黨從今晚小周末開始，整個周末假期將在台中、苗栗、新北、南投、彰化、嘉義、澎湖、桃園、宜蘭、高雄共10縣市舉行大型造勢。為此，國民黨公布各縣市造勢場次表，歡迎支持者一起到現場來相挺黨籍候選人。

根據場次表，黃金周首場造勢活動是今晚18：00位於台中市豐原葫蘆墩夜市的「山城挺秀燕造勢活動」；緊接著是晚間19：00位於苗栗縣苗栗市安巧超市籃球場的「謝福弘北苗區造勢晚會」。

周六首場造勢活動是上午08：30位於彰化縣和美鎮和港路293巷旁（momo物流中心預定地）的「美好彰化永續城市，王惠美北彰聯合造勢」；接著是下午15：00位於新北市三重區三和路四段216號三和國中的「友宜黃金周，三蘆金優秀」；再來是下午16：00位於嘉義縣武聖宮前的「布袋區聯合造勢大會」。

接著是晚間18：30位於南投縣埔里鎮五頓街中正路口的「許淑華縣長與黃敏聰鎮長，埔里鎮選前黃金周晚會」。晚間19：00澎湖縣文化中心廣場也將舉辦「賴峰偉造勢晚會」。而周六的重中之重的重頭戲則是晚間19：00位於桃園市中壢區中美路二段與中豐路口的「北北基桃竹竹苗大團結晚會」，而且不只北北基桃，包括新竹市長候選人林耕仁、苗栗縣長候選人謝福弘、新竹縣長候選人楊文科，一共7縣市候選人將同時合體，屆時將由TVBS轉播。

至於周日首場造勢活動，則是下午14：30於高雄市橋頭區創新路93號（台糖花卉中心大草皮）舉辦的「高雄奇蹟、人民作主」造勢大會，屆時將由中視新聞轉播，前高雄市長韓國瑜、前副市長李四川將合體加持國民黨高雄市長候選人柯志恩，希望在最後關頭催出更多選票。

接著下午15：00於彰化縣員林市員林大道4段369號（圓林園 ）有「美好彰化永續城市，王惠美北彰聯合造勢」。17；30於宜蘭市宜興路一段102號南大中醫旁林姿妙溪北競選總部，則是舉辦「縣長林姿妙團結大會」。接著是18：30於新北市中華路、公園路口（新莊體育館）的「是時候了，新莊大團結」造勢活動。周日最後一場造勢，則是18：30於南投縣竹山鎮星期四夜市的「許淑華與林孟麗竹山鎮黃金周晚會」。

▲國民黨六都市長候選人上周末齊聚板橋大造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）