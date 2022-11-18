廟口開講林園落幕　綠營元老讚柯志恩「最有眼光與愛心」

▲高雄市長候選人柯志恩昨圓滿完成最後一場廟口開講。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩昨（17）日在林園舉辦最後一場的廟口開講，除了邀請議員候選人邱于軒、王耀裕、黃天煌、林榮昊一同懇託外，也邀請民進黨創黨元老、前立法委員許國泰站台力挺柯志恩。許國泰怒批民進黨早已背離當初「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨初衷，呼籲市民朋友支持有眼光、愛心的柯志恩做市長。

民進黨創黨元老、前立委許國泰表示，作為民進黨的創黨黨員，之所以會站在柯志恩的台，是因為他看到柯志恩的演講，被柯感動並認為柯志恩是台灣最有眼光、最有愛心的政治人物。許表示，柯一再宣誓給她在高雄四年，她會規劃高雄四十年到一百年的願景；她寧願讓政府舉債，也不願意讓窮學生辛苦還學貸。許強調，這才是有遠見的政治人物。許國泰以桃園鄭文燦連任後，運動中心、楊梅區公所等荒唐公共建設接連出包為例，怒批政治人物連任以後缺乏選民監督會變得囂張。呼籲市民朋友不要讓高雄步入桃園的後塵，選擇真心為選民付出的柯志恩做市長來為大家奉獻。

柯志恩則是提到，她昨日說陳其邁競總像迪士尼，陳回批這是選舉語言。柯志恩痛斥，陳其邁把韓國瑜空污減量政績說成是陳菊的，還被台電的官網打臉。陳其邁市長在2021年再次讓高雄的空污程度變成全國的末段班，卻還要睜眼說瞎話，這才是真正糟糕的選舉語言。

柯志恩接著將砲口對準蔡英文總統，柯說她難得贊同蔡總統臉書所提到的「不關心政治，就會被糟糕的人統治」，並呼籲民眾要堅定出來投票。因為不關心政治，民眾平常所看的電視台就會被關台、追不到封存三十年的資料、會打到沒辦法出國的疫苗、在官網留言還會被告、而總統更不會關心柬埔寨的年輕人。柯強調，不關心政治，就是讓民進黨繼續鴨霸下去，因此在野聯盟應該要團結，把不良的政黨一起下架。