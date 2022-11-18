曹興誠大讚一定當選　鄭運鵬：每個人都是護國群山

▲桃園市長候選人鄭運鵬感謝曹興誠董事長，宣揚保護台灣國家尊嚴的經驗。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，以下同）

政治中心／桃園報導

桃園市長候選人鄭運鵬17日參加聯電榮譽董事長曹興誠舉辦的公益愛台灣講座，鄭運鵬說，十分感謝曹興誠董事長在短時間內五度來到桃園，宣揚保護台灣國家尊嚴的經驗，相信透過這些分享，能夠讓大家都有守護台灣的共同目標，讓每個人成為守護主權的護國群山。

鄭運鵬表示，民進黨一向都是守護台灣主權，並且用成績來爭取選民的認同，過去幾年在蔡英文總統和鄭文燦市長的帶領之下，桃園有很多大型的公共建設，包含龍潭的高原交流道、客家建設以及近期的龍科三期擴建，吸引更多的產業進駐桃園，強化桃園的經濟實力。鄭運鵬也強調，台積電要來桃園投資的新聞可以看出護國群山產業在桃園的發展，但「護國權群山的概念不只是晶圓相關產業，也存在所有民眾的意識之中」，希望在11月26號，桃園的鄉親能用選票，繼續維護桃園地方的發展以及國家的尊嚴。

「鄭運鵬絕對不會保留五分鐘不發表政見的，他很會講！」曹興誠笑著說，並大讚鄭運鵬不像蔣萬安說一套做一套沒有誠信，他表示，鄭運鵬的油箱都已經加到滿出來了，這一次桃園市長的選舉一定能順利當選。

▲曹興誠表示，鄭運鵬這次桃園市長的選舉一定能順利當選。

曹興誠也強調，這次選舉不是一般的選戰，而是關於主權存在的重大議題，國民黨在喊的一中各表，實際上是在消滅台灣的主權。他說，主權一定要是獨立且沒有預設條件，國民黨的說法反而是助長共產黨在攻打台灣，這次選舉可以看到國民黨背後有很多共產黨的勢力，用盡全力把很多會做事的人，打成沒在做事來欺騙百姓，「這種騙子政黨不管怎樣都不能支持」，希望年底所有選民都不要支持國民黨，共同守護台灣的主權。