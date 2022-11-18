黃偉哲一早菜市場拜票　永康鄉親熱情祝凍蒜！

▲台南市長黃偉哲卯足全力衝刺，18日一早帶領民進黨市議員候選人，一早前往永康崑山市場拜票爭取支持，獲民眾熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰倒數8天，台南市長黃偉哲卯足全力衝刺，18日一早帶領民進黨市議員候選人，一早前往永康崑山市場拜票爭取支持，獲民眾熱情歡迎。

回到過去擔任縣議員的選區永康，黃偉哲表示相當親切，到永康向鄉親拜票，就好像跟親朋好友相聚，鄉親都相當熱情。黃偉哲也說，近幾年市府改善永康的水利，並在永康落成新總圖，提升在地文教服務。黃偉哲也懇請鄉親支持偉哲繼續拚，未來要繼續興建立體停車場，並持續推動永康鐵路立體化的進度。

住在市場附近的崑山里長李忠信，也熱情地出來為黃偉哲帶路。現場也有攤商，熱情舉出自製的紙板手舉牌，上頭寫著：「支持！黃偉哲 ⑤ 告讚」。現場有一位水果攤老闆，主動拿出兩顆鳳梨，祝福黃偉哲選情越來越旺。

在崑山市場拜票的過程中，遇到一名黃偉哲市長的鐵粉，他其實是炒花生的攤商，他的攤位廣告就是與黃偉哲一起比讚的合照，並印上「台南市長認證現炒花生」。今天黃偉哲也特別到攤位前替他裝袋炒花生，為攤商灌注人氣。

黃偉哲也帶著民進黨市議員候選人，向崑山市場的鄉親拜票，途中受到民眾的熱烈歡迎，有攤商主動要求合影，也有民眾主動向黃偉哲擊掌祝福：「凍蒜！」展現十足的人氣。黃偉哲也拜託鄉親，11月26日，一定要站出來挺台南，支持永康繼續建設，讓優質的議員與市長一起當選。