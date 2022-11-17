媒體爆謝龍介與重劃業者鉅額財務往來　黃偉哲陣營：炒房元凶！

▲謝龍介取得之房產，包括安南區獨棟別墅，以及今年2月斥資2500多萬元購入公園路上一間5層樓商用透天。(黃偉哲競選總部提供）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市長候選人謝龍介，遭週刊踢爆擁有土地重劃業者4400萬債權，且名下還有該業者信託的6筆不動產，謝龍介夫婦沒有申報任何投資事業，卻擁有高達44筆土地，黃偉哲競選總部要求謝龍介說明財產來源，為何其夫婦在近5年有高達19筆不動產進出，卻反對市府在市區興建社會住宅？質疑謝龍介是炒房元凶。

而謝龍介接受電台節目視訊訪問時澄清表示，他在從政前，家就經營進出口業，他繼承家業，這些都是他從政前買的房屋，從政後他決心做專職民代，所以就不再經營生意，這些年他都一直在賣房地產，2001年他就申報90筆左右，現在只剩40多筆，他的財產愈來愈少，現在竟還被質疑「錢從那裡來」？

根據週刊爆料指出，謝龍介夫婦名下擁有44筆不動產，其中6筆是「台灣先土地開發股份公司」在2019年8月設定信託予謝龍介名下；2020年11月，謝龍介委由「領航管顧問公司」將3處透天厝設定最高限額2280萬的抵押權。而謝龍介的財產申報中，也赫然出現擁有「台灣先進土地開發股份公司」高達新台幣4400萬元的債權。

周刊進一步披露，謝龍介夫婦在近四年入手19筆不動產，最近一筆是今年2月以2500多萬元，在台南市蛋黃區的公園路，購入的5層樓商用透天大樓。

對此，黃偉哲發言人呂維胤指出，謝龍介財產申報中，除了44筆不動產、4400萬債權，還有近兩千萬元的存款及保險，身價逾億以上，謝龍介有義務說明，其夫婦名下沒有任何投資事業，僅憑民代薪資收入，如何擁有龐大的不動產？且與土地重劃公司鉅額款項往來？

呂維胤強調，經查「台灣先進土地開發公司」在法規限制前，即取得台南市5個自辦重劃的開發權，該公司卻將六筆不動產放在謝龍介名下，且被抵押設定，而謝龍介還擁有該公司4400萬債權，關係密切的程度，已經有違民代監督之責，謝龍介有義務對外說明清楚。

呂維胤指出，謝龍介在1個月前接受媒體專訪時，宣稱「工作20年不吃不喝，我也買不起房子」、「台南市5年來房價上漲最嚴重」，如今遭踢爆不僅擁有44筆不動產，且與土地重劃公司密切往來，在近5年增加最多筆房地產，對比之前的說詞，謝龍介公開說謊，應該向市民道歉。

▲謝龍介接受電台節目視訊訪問時澄清表示，他一切都依法行事，依法申報，一切都在陽光下。（圖／翻攝自中廣新聞網）

謝龍介說，不動產不是1棟算1筆，以透天透天厝來說，土地持分可能就有1至數筆，建物就1筆，那至少就有2筆以上，公寓大樓更多，停車位、土地持分、建物‥，1間公寓就可能算7、8筆。他還說，他的房子都是老屋，所以算起來他對不起妻兒，如果不從政，專心經商，20年來怎還會像現在？這些他全部都有依法申報。