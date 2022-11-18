永不放棄！眼鏡棒球帽露餡　永康警破獲3年前住宅竊盜案

▲台南市警永康分局龍潭派出所，積極比對破獲3年前的兩起住宅竊盜案，查獲入監陳姓慣竊涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局龍潭派出所分，2019年及2020年間，曾受理在永康區自強路及永大路三段一帶的兩起住宅竊盜案，案發時僅有犯嫌影像，但無法辨識身分，案經龍潭所警員陳姓及李姓員警持續進行調查，積極比對犯嫌特徵及手法，而鎖定已入監陳姓慣竊涉案，陳員2人前往監獄借訊，而偵破該2起竊盜案。

永康分局龍潭派出所在2019年11月底，接獲一名印尼籍移工報案稱：位於永康區自強路宿舍的包包及黃金遭竊，損失約新台幣7萬5千元，陳姓及李姓員警在接獲報案後，積極調閱監視器畫面，雖有竊嫌影像，但因其十分狡猾，無法比對到其所使用之交通工具亦無法辨識竊嫌身分，而陷入瓶頸。

時隔近一年，在2020年10月，又接獲越南籍移工報稱：位於永康區永大路三段宿舍內金錢遭竊，損失約8千元新台幣，陳、李2員同樣展開調查，赫然發現兩案嫌疑人為同一人，但還是無法得知真實身分。雖然案況膠著，但二員仍然鍥而不捨，持續比對犯嫌臉部眼鏡、棒球帽等特徵及法院歷次判決書的犯案手法，終在今年11月初確認已入監服刑的陳姓犯嫌即為竊嫌，即於11月10日前往借訊，全案均依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

永康分局長甘炎民表示，陳姓及李姓員警平時工作認真，對於轄區治安狀況熟悉，此次能破獲時隔已久的竊盜案，足可見二員對於維護治安的決心。永康警仍會持續維護轄區治安，打擊犯罪，切勿以身試法，心存僥倖。