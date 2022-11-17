遭黃偉哲陣營質疑坐擁44筆不動產　謝龍介回應了！

▲謝龍介強調他如實申報監察院，公報都查得到，即使面對抹黑，他半天之內就直球對決，公開說明。（圖／謝龍介提供，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市長候選人謝龍介表示，黃偉哲陣營真的急了！又打他的財產，說什麼他坐擁44筆土地，但感謝媒體查證該44筆是「地號」，他實際擁有的房產，就是他澄清過的，多是「二、三十年老屋」，接著又像發現新大陸一樣，又說他跟土地開發公司有金錢往來，想要影射他炒地炒房圈地賺錢。

謝龍介強調，這才是真正的烏龍爆料，被指控的那家土地開發公司，是自己高中同學夫妻開設，數年前資金周轉出了問題，找我幫忙，於是協調以信託房產做抵押。此後這筆債權，我也如實申報監察院，公報都查得到。所以，他又要再問一次黃偉哲，敢跟他比清廉嗎？因為他即使面對抹黑，半天之內就直球對決，公開說明，謝龍介更直接說：「黃偉哲，你為何拖了7天還不敢交代，郭再欽到底喬了什麼事？」。

據了解，國民黨台南市長候選人謝龍介，遭週刊踢爆擁有土地重劃業者4400萬債權，且名下還有該業者信託的6筆不動產，謝龍介夫婦沒有申報任何投資事業，卻擁有高達44筆土地，黃偉哲競選總部要求謝龍介說明財產來源，為何其夫婦在近5年有高達19筆不動產進出，卻反對市府在市區興建社會住宅？質疑謝龍介是炒房元凶。

黃偉哲發言人呂維胤指出，謝龍介財產申報中，除了44筆不動產、4400萬債權，還有近兩千萬元的存款及保險，身價逾億以上，謝龍介有義務說明，其夫婦名下沒有任何投資事業，僅憑民代薪資收入，如何擁有龐大的不動產？且與土地重劃公司鉅額款項往來？

呂維胤強調，經查「台灣先進土地開發公司」在法規限制前，即取得台南市5個自辦重劃的開發權，該公司卻將6筆不動產放在謝龍介名下，且被抵押設定，而謝龍介還擁有該公司4400萬債權，關係密切的程度，已經有違民代監督之責，謝龍介有義務對外說明清楚。

呂維胤指出，謝龍介在1個月前接受媒體專訪時，宣稱「工作20年不吃不喝，我也買不起房子」、「台南市5年來房價上漲最嚴重」，如今遭踢爆不僅擁有44筆不動產，且與土地重劃公司密切往來，在近5年增加最多筆房地產，對比之前的說詞，謝龍介公開說謊，應該向市民道歉。

對此，謝龍介澄清表示，他在從政前，家就經營進出口業，他繼承家業，這些都是他從政前買的房屋，從政後他決心做專職民代，所以就不再經營生意，這些年他都一直在賣房地產，2001年他就申報90筆左右，現在只剩40多筆，他的財產愈來愈少，竟然還被質疑「錢從那裡來？」。

謝龍介說，不動產不是1棟算1筆，以透天透天厝來說，土地持分可能就有1至數筆，建物就1筆，那至少就有2筆以上，公寓大樓更多，停車位、土地持分、建物‥，1間公寓就可能算7、8筆，他的房子都是老屋，所以算起來他對不起妻兒，如果不從政，專心經商，20年來怎還會像現在？

謝龍介說，今年買1間透天厝，那是隔壁的30年以上的房子，他買屋貸款2200萬元，怎麼不說，他買透天厝店面可以出租，再拿租金繳貸款，這有什麼不妥？還有說他與業者信託有資金往來，這些他都有依法申報，這位業者就是他高中同學，2017年因資金不方便先後向他借款2340萬，但他借錢給對方，如對方以後無力還那該如何？所以他向對方說2年不收利息，但2年後應以銀行利率給他利息，所以對方以3間房子提供信託，這有借據，債權、抵押等等都有申報，他會將相關證據在臉書上公布，不要一再污衊他，隨意指控別人容易，被指控人要澄清卻是十分困難，他一切都依法行事，依法申報，一切都在陽光下。

針對謝龍介辯稱，與土地重劃業者財務往來，係「高中同學需要資金周轉，累計借出約1200萬元，以信託方式取得三間房產」云云，黃偉哲競選總部發言人李退之表示，請謝龍介不要再呼攏台南市民和社會大眾，將事實說明清楚比較重要。

黃偉哲勝選總部發言人李退之引用台灣臺南地方法院110年度司票字第644號裁定文指出，台灣先進土地開發股份有限公司在2018年，分別開出500萬元及1300萬元總共1800萬元本票給予謝龍介，謝龍介也順利取得法院裁定可以強制執行1800萬的債權，怎麼會只有1200萬？謝龍介三講四漏氣，與其愈描愈黑不如坦白說清楚與重劃業者的金錢往來關係，畢竟心有不甘的受害者，提供的資料非常充分；還是要再次提醒龍介兄：硬挽的果子袂甜、硬娶的新娘袂愛汝！