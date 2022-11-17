2022智慧綠能創新與新創展開幕　 黃偉哲：樂見百家企業齊聚大顯身手

▲「2022綠未來-智慧綠能創新與新創展」，17日上午於大台南會展中心東展區隆重開幕，由經濟部能源局游振偉局長與台南市戴謙副市長共同揭開「智慧綠能新時代」之序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府與經濟部能源局攜手舉辦「2022綠未來-智慧綠能創新與新創展」，17日上午於大台南會展中心東展區隆重開幕，由經濟部能源局游振偉局長與台南市戴謙副市長共同揭開「智慧綠能新時代」之序幕。

今日現場有超過5成的台南在地新創團隊，與將近100家總資本額破兆企業參展，總計有114格頂尖綠色創新團隊，展出最新技術及產品服務。





戴謙副市長代表黃偉哲市長表示，台南市的綠能產能在六都名列前茅，除了優越的日照條件外，沙崙科技城的各項規劃也啟了相當重要的作用，沙崙不僅設有綠能科技的實驗場域，而且還包括有中研院、工研院、陽明交通大學等研究單位設立，另外台南市也率先六都訂定台低碳城市自治條例，這些都成為台南研發綠能的動力，今日的展覽有許多團隊匯集，希望二天的期間能讓大家了解目前的研發成果，也讓各團隊能分享交流彼此的經驗，共同進步。





台南市長黃偉哲表示，沙崙及南科是台南產業發展的雙引擎，預計會帶來八萬四千的就業機會，光每年創造出來的產值，高達一兆一千億以上，期待透過這次展覽，可以看見沙崙智慧綠能科學城的豐富建設成果，為智慧綠能產業創造良好的研發環境，進而讓更多國內優秀智慧綠能廠商進駐園區，並結合周邊產學研資源，合作推動科技創新與應用研究，讓科學城成為國際級科技重鎮，為國內智慧綠能產業帶來卓越貢獻。



為期兩天的專業展以外，展覽同時也有招商說明會、產業論壇、新創應用交流小聚，以及商務媒合會促成綠能產業的趨勢洞悉及交流媒合，黃偉哲希望藉著產業間相互的交流觀摩，創造異業合作的最佳機會。



經濟部能源局長游振偉則表示，2050年淨零碳排目標，已擬定淨零轉型關鍵戰略12項，再生能源為減排計畫扮演重要角色，積極開發風電、氫能、地熱、生質能及捕碳等不同類型能源環境。科學城也會擔任領航者，成為創新能源管理與智慧電網的新典範。





經發局陳凱凌局長補充，為期兩日的專業展，設有商務媒合專區，媒合企業一對一的商務洽談，也在舞台區安排企業能展示最新技術及服務的發表時間，讓綠能智慧產業創造異業合作的最佳機會。17日下午於大台南會展中心3樓大員A廳舉辦的產業年度交流論壇「綠行未來、智造台南」，報名踴躍並於展前就已報名額滿，想參與的民眾可至2022綠未來youtube線上觀看直播。(https://youtu.be/AnBTA9weqZ0)





為了讓民眾感受綠能科技帶來的日常生活樣貌，本次展覽南市府別具巧思規劃「綠未來體驗館」，用寓教於樂以及沉浸式體驗的方式，來讓民眾感受到綠能新工具以及應用知識，也結合節約能源、商品標示、政風等宣導文宣，讓業者及民眾獲得正確觀念與知識。現場還可利用綠能載具體驗一段綠色隧道的試乘及寶特瓶回收機投擲，獲得民眾極大的迴響。市府為鼓勵民眾逛展，在明(18日)規劃綠能展前100名，可獲得早鳥禮-天然小麥吸管，與旅展進場前100名可以獲得綠能玻璃杯兌換券，請民眾把握千載難逢的機會前往觀展。