台南體3地下停車場新建工程上梁　黃偉哲：施工用心儘快完工

▲台南市長黃偉哲視察台南體3地下停車場新建工程及上梁儀式，要求預先規劃營運各項整備之前置作業，期在啟用營運後即提供市民優質便捷停車服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為改善停車秩序，解決市中心停車空間不足課題，配合行政院前瞻基礎建設計畫，爭取建置中西區體3地下停車場，整體工程業已完成90％，市長黃偉哲17日率員視察，指示交通局盡速完成地面層公園設施及地下停車場設備配置等工作，預先規劃營運各項整備之前置作業，期在啟用營運後提供市民優質便捷停車服務。

市長黃偉哲視察時表示，停車場鄰近台南生活美學館、永華國民運動中心及永華市政中心，是市中心區與安平區交接之重要節點。有鑑於市府周邊民眾洽公與通勤通學停車需求急遽增加，加上永華國民運動中心營運後，帶動台南市民運動風氣蓬勃發展，現有停車空間確有增加之必要性，因此市府積極向中央爭取前瞻基礎建設計畫補助新建立體停車場，其中體3地下停車場為在建7座立體停車場停車位數量最多者，也是第一座開工之立體停車場，期許工程進度可如期如質完成，成為市政園區周邊的新亮點。

交通局局長王銘德表示，體3地下停車場新建工程基地位於永華國民運動中心北側，鄰近永華市政中心及未來先進運輸系統轉乘場站，且為中西區進入安平地區的中繼站，停車場採地下2層設計，共有577席汽車位及34席機車位；地面層則配合運動中心意象，形塑共融式運動公園，提供環場步道、微熱山丘、山丘之星、日光廣場、溜冰場、全年齡籃球場、共融遊戲場等設施，不僅是地下停車場，亦是民眾休閒、運動、遊憩的新據點。

交通局表示，停車場主體工程已大致完成，刻正進行地面層公園景觀設施施作，預計於2023年第一季可完工。兼具停車、綠地公園休憩與大眾運輸轉乘功能的體3地下停車場，未來完工後，將導入智慧停車管理系統，可有效減少民眾等候、尋找停車位的時間，進而提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便捷的停車環境。