「麥當勞女孩」選基隆議員　飽受變態騷擾+言語羞辱嘆：社會崩壞

記者戴上容、陳雕文／基隆報導

基隆市一名曾任麥當勞服務員，身材纖細笑容甜美的女孩參選議員，抽中6號簽時，她開心在原地跳動雙手比6。但活潑開朗的女孩，其實從出社會到參選，一直飽受性騷擾以及偏激言論攻擊，上個月她決定提告討公道並說，「如果我們不為自己發聲，那只是在縱容對方」，也感嘆「看到社會倫理價值正在崩壞」。

▲李伊芩曾在麥當勞服務。（圖／翻攝自李伊芩臉書）

今年基隆市最年輕的議員候選人李伊芩，僅24歲的她曾當過麥當勞服務員，被網友封為「麥當勞女孩」，李伊芩提到，高中時期為了分擔家計，一次打3份工，除了在麥當勞上班，還擔任過房仲秘書、發傳單臨時人員。

李伊芩表示，出社會期間，發現基隆還有很多地方需要改善，但她不想只當一個私下抱怨政府沒做事的人，想親自來改變這座城市的門面，在去年加入民眾黨；決定參選的李伊芩很快便引起關注，也有網友開酸，「找一個打工仔出來選，早知道我就加入貴黨參加初選了」，認為李伊芩只是玩票性質，對此，李伊芩高EQ回答，「很感謝大家關注與指教，但我認為只有從基層出身才會更了解基層。」

▲▼李伊芩身材苗條且樂觀活潑。（圖／翻攝自李伊芩臉書）

除了批判，也有熱心支持者無償將1樓提供給李伊芩作為競選總部，給她繼續前進的動力，也給了她「提告」的勇氣！

原來，李伊芩的外表、穿著總成為被攻擊及騷擾的目標，李伊芩表示，上個月打開私訊的時候嚇了一跳，長達25秒的男性生殖器影片映入眼簾，從年初至今，不斷收到騷擾訊息，無論是言語騷擾或是多媒體訊息連綿不斷，縱使封鎖過無數支帳號仍有新的騷擾訊息，這一次她不忍了，已經前往派出所完成報案。

▲李伊芩是6號議員候選人，吐舌賣萌相當可愛。（圖／翻攝自李伊芩臉書）

李伊芩分享，「我提到經歷是科技公司秘書，有人說我肯定有被『潛規則』，我若穿著寬鬆，就有人說肯定是『剛做完』拍的事後照…我穿著合身，有人說我很輕浮肯定是誰都可以…這些言語都帶有對女性的歧視以及言語騷擾，如果不勇敢為自己發聲，那只是在默許、縱容對方。」

▲李伊芩積極拉票，也期許未來若能當選，要幫助受到騷擾的女性發聲。（圖／翻攝自李伊芩臉書）

李伊芩感嘆，許多網友有過多的遐想，「我看到的不是民主自由言論，而是社會倫理價值正在崩壞，這是台灣的民主及性別平等意識正在逐漸退步的現象，如果未來我有幸當選，希望能減少性騷擾事件，以自身經歷幫助更多女性。」

▼李伊芩提告討公道。（圖／翻攝自李伊芩臉書）