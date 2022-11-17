桃園水資源循環經濟及智慧節水計劃　榮獲111年國家永續發展獎

▲立體水耕系統。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局以「臺灣不再『渴』望-桃園水資源循環經濟及智慧節水計畫，榮獲111年國家永續發展獎(政府機關類)。水務局長劉振宇17日指出，該局自2019年起與水利署合作，以桃園市為示範區域，全國首創以「放流水」作為稻作、溫室旱作物、水耕蔬菜栽培等灌溉水源。

▲放流水稻作示範栽培引用大溪水資中心放流水灌溉。（圖／水務局提供）

「放流水」供灌，目的在減少水庫供灌的壓力，並改良以色列滴灌系統，發展低成本的智慧節水管理系統，成為兼具「永續」、「環保」、「智慧」、「節水」的前瞻計畫，可做為全國各縣市推動水資源永續發展的學習標竿及典範，政府發展工業再生水同時，也應運用全國現有72座水資源回收中心(坐落農田附近)放流水，充分運用在農業供灌，讓水資源進行多元應用，若再結合智慧供灌系統，將可節省非常可觀的水庫用水，使工業及民生用水調度更靈活。

▲北區水資中心溫室栽培-小黃瓜。（圖／水務局提供）



未來，此計畫可帶動全國各水資中心放流水應用於農業的減排、調適作為，每年36,500萬噸放流水供應全國1萬公頃水稻田，可減用3,000噸氮肥，相當於每年減少2萬噸碳排，確保糧食安全，促進農業淨零排放與2050淨零轉型目標達成。

水務局指出，111年度國家永續發展獎全國計有134個機關、企業及團體報名參賽，經過永續獎初選、複選、決選三階段評選會議激烈的競爭下，選出四大類別，共計52個得獎單位。