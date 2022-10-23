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喝水會生病因水住了妖怪？　台南山上花園水道博物館實境解謎水資源

▲台南山上花園水道博物館開館以來，首度舉辦特展「自有水以來：山上水生活」，主辦單位搭配活動，推出實境解謎闖關遊戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館開館以來，首度舉辦特展「自有水以來：山上水生活」，主辦單位搭配活動，推出實境解謎闖關遊戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館開館以來，首度舉辦特展「自有水以來：山上水生活」，搭配活動推出實境解謎闖關遊戲，參加活動親子透過挑水、彩繪病菌，以及科技重現淨水流程，更認識水道功能及重要性，小朋友在嘗試挑水後，直呼原來以前喝水這麼辛苦，而透過繪本介紹，也才知道乾淨飲用水對人體健康的重要性。

▲台南山上花園水道博物館開館以來，首度舉辦特展「自有水以來：山上水生活」，主辦單位搭配活動，推出實境解謎闖關遊戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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闖關遊戲由規畫特展的成功大學歷史學系學生設計腳本，配合館方歷史場域再現（AR）科技，安排在水道博物館內幾處指標景點，先透過傳統「挑水」活動，讓參與活動的小朋友親身經歷，小朋友挑著沉重的礦泉水，步履蹣跚地前進，直呼以前喝水好辛苦啊

此外，水中夾帶的各種細菌，其實是讓人體致病的主要原因，主辦單位透過日本、英國相關繪本，說明水中潛藏的危機，並且邀請大家透過畫筆，把把藏在顯微鏡內無以名狀的妖怪都畫出來，讓參加的親子知道飲水與衛生的重要關係。

最後，透過手機的擴增實境畫面，了解水道員工的工作流程，協助想要安裝自來水的家庭獲得安全的乾淨水源，成功解救了因水發病的村民們。主辦單位指出，其實不只國外，台灣沿海地區也曾發生過因水汙染而產生的怪病，有鹽鄉之稱的臺南北門，也曾是烏腳病的好發地區，因喝了受砷汙染的深井水，導致居民罹患像黑蛇般亂竄的「烏乾蛇」，後來在廣設自來水管線後，這個病況終於受到控制，也因自來水的普及而漸漸消失。

▲台南山上花園水道博物館開館以來，首度舉辦特展「自有水以來：山上水生活」，主辦單位搭配活動，推出實境解謎闖關遊戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方指出，了持續深化「水資源」議題，水道博物館將與同具有「水故事」的臺灣烏腳病醫療紀念館串連合作，將在11月12-13日在北門區臺灣烏腳病醫療紀念館，展開第二波的推廣教育活動，有興趣報名的民眾請關注水道粉絲專頁。

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