謝國樑侯友宜攜手承諾　「台鐵必須存在」要把基隆捷運蓋起來

▲▼謝國樑與侯友宜攜手承諾，要把基隆捷運蓋起來。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長參選人謝國樑，與新北市長侯友宜、資深媒體人黃暐瀚，共同參與遠見直播訪談，談到對基隆捷運的想法。謝國樑表示，捷運跟台鐵必須同時存在；侯友宜則表示，自己會扛起建設基隆捷運的責任。

談到基隆捷運的規劃，謝國樑說，捷運不見得是讓基隆人到台北上班最好最快的交通方式，但它的確可以沿著南港到八堵帶來大量的產業布局跟就業機會。他進一步說明，八堵到基隆這段的路廊，捷運絕對不能取代火車，其實捷運不必跟台鐵在同一條路線做競合，未來會考慮規畫捷運走不同的路線，到人口密集的安樂區。

謝國樑強調，基隆人並不希望台鐵基隆段被廢除，目前兩者要在同一個路廊共構的難度也非常高，自己過去曾推動基隆到台北的鐵路直達車，現在規劃的基隆捷運八堵到南港卻要13站，這是台鐵一站就能做到的，未來還是會持續推動台鐵直達車，「捷運存在的意義是幫基隆帶來大量的就業機會」。

侯友宜則說，大家最期待的是交通建設帶來的產業發展，可以用TOD的觀念，捷運站在哪裡，周遭的土地就開發到哪裡。因為非常多基隆人要到雙北上班，所以基隆捷運南港到八堵的建設，應該要站在基隆人的角度來看，在基隆跟汐止的廊帶有產業，讓基隆人能在地就業、在地就學、在地安養、在地樂活。

侯友宜也提到，因為八堵到南港很大部份是在新北的範圍，因此在基隆捷運第一期的建設上，新北勢必要扛起責任，現在有保留部分汐民線、汐東線要蓋的機場，讓汐東線跟未來的基隆捷運串接，不但能共用軌道，也能減少捷運建設過程帶來的交通衝擊。

訪談中也談到，如何讓基隆成為直轄市或直轄市的一部份，謝國樑表示，未來不排除任何選項，可能是獨立升格，或是北北基合併，甚至北北基桃合併，基隆未來要如何變成直轄市或直轄市的一部份，是自己一上任就會思考的問題。

侯友宜則表示，新北市這幾年大幅進步，而新北的瑞芳、萬里都是跟基隆連接在一起的，如果一起打團隊戰，大家同心協力，能互相帶動發展，基隆新北共好。侯友宜進一步說明，之所以自己會挑起基隆捷運的責任，只要中央拍板，自己一定全力以赴，因為基隆好新北也會更好。

最後，謝國樑表示，以前都是自己跟大家拜託，這次選舉反而都是民眾在跟自己拜託，殷切的拜託自己一定要選上，明顯感受到大環境的鼓舞，感受到基隆民眾對於基隆的改變是有期待的，自己未來擔任市長，一定跟基隆人一起攜手打拚，也跟侯市長一起攜手建設，好好做事，打造更亮麗的城市。

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