陳時中站台蔡其昌　回應蔣萬安「抗中保台」：我們是理性不挑釁

記者游瓊華／台中報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊陣營16日送新書「城市‧程式」，給民進黨台北市長候選人陳時中陣營，但陳時中稱，沒看到什麼新創的想法。黃珊珊今（17）日開酸，懷疑陳時中的閱讀能力。對此，陳時中回應「我的閱讀能力尚可」；另外對於藍營台北市長候選人蔣萬安點名，陳時中曾赴對岸與寧波醫療中心交流，還稱這是交流一大步，反問陳時中「抗中保台DNA呢？」陳時中回應，抗中保台不是任何事情都要去挑釁，「我們是理性不挑釁。」

▲陳時中南下站台蔡其昌，反嗆蔣萬安「抗中保台不是任何事情都要去挑釁」。（圖／記者游瓊華攝，下同）



九合一大選進入決戰關鍵，陳時中及基隆市長林右昌今天南下為同黨台中市長候選人蔡其昌站台。陳時中表示，今天幫「雙昌」打氣，也蹭一下蔡其昌熱度，提到自己擔任衛福部長期間，身為立院副院長的蔡其昌常幫忙協調、溝通許多預算上的問題，尤其是疫情期間全力協助，讓中華職棒在安全狀況下開打，成為當時全球少數職棒開打國家，也為大家打了一劑強心針，相當感謝。



媒體詢問，蔣萬安質疑陳時中擔任台北醫學大學董事期間，曾赴對岸與寧波醫療中心交流，北醫大董事長當時致詞時還稱，這是北醫大跟寧波市衛生委員會共同合作開啟成功的典範，他要反問陳時中，「你的抗中保台DNA呢？」對此，陳時中表示，「抗中保台不是任何事情都要去挑釁，我們是理性不挑釁」，當時他是以北醫大董事會成員前往，且是義務職，沒有薪水，學校賺錢不賺錢跟他們無關。

另外，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝稱，即將到期的160萬劑高端疫苗階段性任務已經完成，不會再展延效期，被抨擊14億元「放水流」。陳時中表示，不會讓民眾打過期疫苗，「有關於高端階段性任務，至少在這時期，讓很多不能想打其他疫苗的民眾，可以有高端疫苗打，未來若有效期情況，會再視情況處理。」