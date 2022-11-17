新北第8選區／廖宜琨找來「台灣濱崎步」站台嗨唱　金曲歌王也來了

記者施怡妏／綜合報導

年底九合一大選將至，新北市第8選區各市議員候選人紛紛加緊腳步宣傳，民進黨市議員候選人曾進益找來台灣濱崎步王彩樺推薦，貼出王彩樺與自己競選看板的合照，另外，民進黨後選人廖宜琨也找來王彩樺站台，周日（20）將在三峽舉辦演唱會，除了王彩樺將登台演出外，金曲歌王翁立友也會到。

曾進益在臉書上PO出一則貼文，是王彩樺與自己競選看板的合照，「新北要翻新，民進黨議員再加一，要集中選票投給曾進益。他深耕基層20年，市政疑難有保庇，服務做到你心底，是能幫市民解決問題的好人才」。

不僅如此，廖宜琨周日將在三峽中華路夜市停車場舉辦「新北拚未來演唱會-三峽站」，同樣也只來王彩樺站台演出，當天還有金曲歌王翁立友登台表演，「這場演唱會不用搶票、完全開放、想要在搖滾區與歌手最第一線的接觸，早點卡位就可以！宜琨很高興能邀請到我們國內重量級的天王與天后，等您一起來聽歌」。

民進黨候選人林銘仁則是請來台語金曲歌王許富凱表演，將於周六（19）於土城假日廣場，舉辦「新北大翻新，土城選前造勢大會」，當天新北市長候選人林佳龍、立法院院長游錫堃，立法委員余天以及吳琪銘都會到場。

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