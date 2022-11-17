「理性選民回來了！」　王欣儀：認真專業民代才是市民首選

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

九合一選舉倒數，國民黨台北市議員王欣儀透露，在競選拜票中，發現許多民眾長期關注臉書粉專，認真檢驗民代作為後才作出支持決定的，她認為這是「理性選民回來了」，認真專業的民意代表才是民眾心目中的首選，選賢與能才是民主制度的核心價值。

王欣儀指出，日前在選區掃街拜票時，有民眾向她表示，自己的兒子政治意識型態「偏綠」，但這次的市議員選舉卻明確表態說「要投給王欣儀」，因為有長期關注王欣儀的臉書粉專，發現王欣儀是真正用心服務且問政專業，所以議員票要投給她。

王欣儀提及，也有選民說，以往不干涉家人投票意願的父親，這次竟然會主動和家人說，「議員就直接投給王欣儀吧！」因為父親都有在看王欣儀FB，發現她都有幫助在地里長完成民眾的需求，也有認真監督市政，而且各里長也都會幫忙她宣傳，讓一般民眾可以更瞭解王欣儀有協助幫忙哪些事情。

▲王欣儀透露，選民自發做支持圖。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）

王欣儀說，另有選民在她FB留言回應，王欣儀除了服務效率高之外，也感謝她把「木柵焚化爐長頸鹿煙囪變回來了」，謝謝選民還記得，選民回覆留言說「因為我都有在關注妳！長頸鹿煙囪代表小時候的回憶，沒有它會迷路，當然沒有忘記」，所以一定會集中選票，支持王欣儀連任。



王欣儀稱，這些回應及支持，讓她受到很大的鼓舞，市民會嚴格檢驗「民代是否有認真問政、為民服務」，不會再一昧的根據政治色彩及印象投票；而她也會繼續堅持走「理性問政」路線、深耕基層，不辜負選民所託。

王欣儀認為，台北市民的水平真的愈來愈高，大家會以「問政專業、服務至上」來挑選最好的民代，未來候選人不能再靠著譁眾取寵、做秀、潑髒水或是一直攻擊對手就想輕易得到選民的青睞。