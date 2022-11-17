屏東縣長候選人周春米端完整政策白皮書　涵蓋5大領域15單元

▲周春米端完整政策白皮書 。（圖／周春米服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

選戰關鍵倒數9天，屏東縣縣長候選人周春米今（17）日發布政策白皮書，白皮書內容共分5大領域15單元，分別為：一、經濟產業：交通觀光、農林漁牧、勞動。二、共善永居：公衛醫療、社會福利、長照。三、永續未來：綠色淨零、希望城市、文化創產。四：百年樹人：教育、體育、青年。五、族群共榮：客家、原住民、新住民。

周春米表示，這本政策白皮書的成形的過程，是與各領域的專家學者，舉行超過3個月的分組會議，跟與會成員有非常細緻的討論，而討論成形的政策目標。而在各項的分組會議上，與會成員也針對不同的議題，交換了非常多的意見，也有非常多的討論，而大家共同的目標，就是要讓屏東繼續向前，成為一座希望的城市。

周春米說，這次選戰的主軸，是屏東向前，希望城市。這幾年大型建設陸續來到屏東，屏東未來的發展，需要有一位熟悉縣政的脈絡，瞭解執政不是單呼口號的人選。今天發表的這本政策白皮書中，是她對於屏東的完整規劃，也是未來執政的方向，要帶領屏東的經濟繼續發展，產業繼續茁壯，繼續把長輩、孩童照顧好，延續屏東的光榮感。

她補充，最近因為選舉在即，許多團體、協會也會來跟候選人索取政見，並做出評比、推薦等等，而目前非常多的團體，都給予她非常正面的評價，像是台灣兒童及少年福利聯盟，就給出了92.35的高分，在民進黨提名的候選人中，是排名第二，僅次於台北的候選人，顯現其政策的完善。

周春米說，年底選舉已經走到最後一哩路，倒數9天，要把政策和鄉親完善說明，打造希望城市是現在進行式！