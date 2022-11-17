遭網軍騷擾！王世堅曝：家人希望以後別選了　「我會做一個打算⋯」

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員王世堅被媒體誤報，喊「支持陳時中、票投黃珊珊」等言論，使王世堅17日下午出面澄清，也透露自己遭到網軍側翼攻擊，甚至連家人都被騷擾。王世堅透露，家人情緒心思都受到影響，甚至希望他選完這次後就別再選，「我會自己做一個打算。」

王世堅17日下午在台北市議會受訪，針對在網路媒體專訪上的言論，王世堅澄清，自己絕對沒有說「支持陳時中、票投黃珊珊」言論，也沒有任何一個人會講這樣的話，除非人格分裂、心理有問題，「我說得非常清楚，我所有的親戚朋友支持者，我的組織動員宣傳都在幫陳時中拉票。」包括16日還在永樂市場幫陳時中拉票，剛剛也在掃街，這點無庸置疑。

王世堅透露，今天上午某媒體刻意報導錯誤之後，所有的側翼網軍又出動了，「這些側翼網軍又來污衊、糟蹋我，所有的電話部隊又來包圍我了，就像是這半年以來在做的一樣。」希望這些人夠有膽，自己具名站出來，不要發動電話部隊，「每天數十通電話，從我服務處、辦公室，甚至不曉得怎麼查到電話，還打到我家裡去，這很莫名其妙！」

被問到網軍側翼到電話到家裡，是否騷擾到家人？王世堅坦言，家人的情緒心思都受到影響，且還希望他選完這次之後不要再選，「我⋯對啦，我會自己做一個打算⋯」

王世堅認為，網軍側翼騷擾他是其次，但現在還去修理黃珊珊、用議題困擾陳時中，這很莫名其妙，「陳時中每一次的掃街，除非我沒收到訊息，但只要我有收到，每次都一定會趕到現場。」包括陳時中掃完街後，團隊還留下來繼續幫忙發文宣，「我真不懂要質疑我什麼？我虧欠黃珊珊一次。」