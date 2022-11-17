兩市交界處合體拜票　鄭運鵬林佳龍：聯手打造首都生活圈

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、新北市長候選人林佳龍今（17）日在桃園與新北市交界處路口合體向兩市市民拜票爭取支持。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一大選倒數第九天，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬與新北市長候選人林佳龍今（17）日上午在兩市交界處路口合體，站在肥皂箱上向來往市民拜票，林佳龍與鄭運鵬均表示，除了向市民爭取支持外，也告訴市民好朋友未來雙方會有許多政策合作，共同打造首都生活圈，讓兩城市可以「龍來運轉」大進步，同時預告本周六，兩人將再度於新北鶯歌與行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦大合體，展現兩人勝選決心。

鄭運鵬今天一早與林佳龍在桃園市八德區、新北市鶯歌交界處合體站路口向市民朋友拜票，立委蘇巧慧、趙正宇、桃園市議員候選人呂林小鳳、蔡永芳、許家睿與多名新北市議員候選人也陪同。

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、新北市長候選人林佳龍今（17）日在桃園與新北市交界處路口合體拜票，立委蘇巧慧也陪同。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬指出，林佳龍擔任交通部長期間，協助桃園與新北許多交通建設，他與林佳龍部長合作愉快順暢，希望11月26日兩人一起當選，共同推動兩座城市交流與治理；林佳龍也提到，今天合體站路口除造勢外，也是告訴市民好朋友未來雙方會有更多政策合作，共同打造首都生活圈，讓兩座城市可以「龍來運轉」大進步。

鄭運鵬還說，林佳龍擔任交通部長期間推動許多桃園與新北重大交通建設，包括上個月才全線通車的蘆竹蘆興南路交流道，林佳龍在匝道工程、用地徵收等給予桃園最多協助；去年6月通車的龍潭高原交流道，也是林佳龍部長任內完成。另外林口、龜山正在推動的林口第一交流道改善計畫，對地方解決交通瓶頸來說可說是非常大的改善。

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、新北市長候選人林佳龍今（17）日在桃園與新北市交界處路口合體向市民拜票。（圖／鄭運鵬競辦提供）

林佳龍認為，桃園與新北彼此接壤有著共同生活圈，最近推動首都圈的聯合治理，不只有選舉造勢，還有政策合作，像首都通交通月票1200元，就是他擔任交通部長時積極推動政策，當時鄭運鵬在立院擔任幹事長，彼此有很詳細討論。未來軌道建設對桃園很重要，除機場捷運，還有三鶯線會往八德延伸，台鐵更是如此。桃園人進出首都圈，很多搭火車，這也是為什麼1200交通月票一定要納入台鐵，他擔任交通部長時，一再拜託台鐵要整合刷卡進出火車站的票證系統。未來首都圈捷運路網將有13條捷運，目前興建中的約有9條，再進一步擴充，首都圈的交通路網會非常完整，市民往來會更方便。

鄭運鵬強調，除交通路網外，兩個城市還有產業上的合作，像是台積電要來桃園，上下游產業跟物流，也一定是桃園與新北需共同合作，所以空港、海港、公路、鐵路與捷運路網都要整合。新北、桃園與中央合作是未來的趨勢，期盼可以與林佳龍市長繼續合作，並與中央共同整合，讓兩座城市生活圈更加緊密，從交通、產業，共同打造符合現代首都圈治理模式。

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