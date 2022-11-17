快訊／被王世堅罵「回去當太監」　王浩宇：I don't care

▲台北市議員王世堅痛罵王浩宇。（圖／記者袁茵攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅接受網路專訪時說，身為民進黨員，所以他傾全力支持陳時中，不過因為7年前大巨蛋的議會提案，他欠黃珊珊一個人情，遭王浩宇質疑違反黨紀，氣得王世堅開嗆「回去當太監」。對此，王浩宇回應，「我是覺得這樣的發言，居心叵測」。

王世堅今（17日）受訪時澄清，媒體專訪中，自己絕對沒有說「支持陳時中、票投黃珊珊，也沒有任何人會講這樣的話，除非人格分裂，心裡有問題。」他強調，他的所有親戚朋友、支持者、組織動員宣傳都在幫陳時中拉票。

現場有媒體追問，王浩宇在臉書發文後，有網友留言喊開除王世堅？王世堅大嗆，「太監啦！太監才會幹那種事！光明磊落出來！我們台灣社會是一個光明社會，不需要這些傢伙吱吱喳喳！這些傢伙夠了，應該把台灣的餅愈做愈大，不是愈搞愈小，既然被罷免了，請他閉嘴，回去當他的太監」。

王浩宇稍早前在臉書發文表示，每個人要參選議員的時候，黨都會要你簽一份不脫黨、不違紀支持他黨的同意書，「這份同意書，我想王世堅也有簽。」他認為，既然要爭取民進黨提名，就該支持黨提名的候選人，包含個人的那一票的表態，都絕對沒有模糊空間，「這部分是黨的規定，不是王浩宇的規定」。

針對被王世堅痛罵，王浩宇指出「I don't care（我不在意）」，自己沒有情緒，也不必對他（王世堅）的發言有情緒，因為他就是要賺取關注，去討好白色、中間選民，甚至是轉移掉民眾黨某些事件的壓力，「我是覺得這樣的發言，居心叵測」。