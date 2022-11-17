誤會了！王世堅澄清：從未說票投黃珊珊　「我虧欠她這一次」

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員王世堅被媒體誤報，喊「支持陳時中、票投黃珊珊」等言論，使王世堅17日下午出面澄清，鼓勵呼籲所有支持者「票投陳時中」，但也透露自己虧欠黃珊珊、靈魂不受黨紀管，「議員（投）6號王世堅，市長12號（意旨陳時中）。」

王世堅17日下午在台北市議會受訪，針對在網路媒體專訪上的言論，王世堅澄清，自己絕對沒有說「支持陳時中、票投黃珊珊」言論，也沒有任何一個人會講這樣的話，除非人格分裂、心理有問題，「我說得非常清楚，我所有的親戚朋友支持者，我的組織動員宣傳都在幫陳時中拉票。」包括16日還在永樂市場幫陳時中拉票，剛剛也在掃街，這點無庸置疑。

王世堅指出，自己說欠黃珊珊一次，是因為7年前提案要對大巨蛋解約接管時，他提案應對抗惡勢力財團，當時黃珊珊第一個響應連署，且一、二讀時還有聲援，「我必須說，我欠黃珊珊一次，在那個過程中，我更深刻了解到黃珊珊的正直清廉、勇敢強韌與堅毅，這我必須肯定她，正直、勇敢、清廉、堅毅、強韌的人格特質，非常有資格來參選市長。」要不是民進黨有提名好的人選，不然當然會私下支持黃珊珊，但黨有提名人，他當然必須支持民進黨候選人。

被問到一直說「虧欠黃珊珊」，會不會用這次選舉還回來？王世堅笑稱，靈魂不受黨紀管，法律跟黨紀是約束行為，但台灣是民主自由的社會，鼓勵大家多元思考，思想是自由的，「靈魂不受法律管，靈魂當然不受黨紀管。」

媒體追問，是否可以明確說出「票投陳時中」？王世堅直言，「當然是！」鼓勵呼籲所有的支持者、親朋好友都支持陳時中，「票投陳時中，就這麼清楚。」但當他講這句話時，就覺得虧欠了黃珊珊一次，因為黃珊珊他一生職志、理想，就是想為台北市做更多，希望將聰明才智貢獻給台北市，最好的方式就是參選市長，「那是她的理想，那我虧欠她這次⋯我虧欠她這次⋯」

至於自己的一票是否確定投給陳時中？王世堅說，自己這票不算什麼。媒體再問，市長投票是否蓋12號？王世堅稱，「當然當然！市長12號，我自己是議員6號！6乘以2就是12，市長就是12號。」