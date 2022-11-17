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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆高虹安男友出國挨批假消息　何志偉喊話「Jack」：我等一下去載你

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安涉詐領助理費，北機站報請北檢指揮偵辦。民進黨立委何志偉16日爆料，高虹安男友李忠庭已買機票飛出國，質疑是畏罪潛逃，被高辦批評是假消息，對此，何志偉17日受訪時回應，自己已經查證過3次，是不是假消息很簡單，「Jack請你現身吧！護照拿出來就知道，Jack你可以私訊我啊，我等一下去載你！」

▲▼高虹安記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

何志偉表示，搶救高虹安只有Jack做得到，高虹安說內帳、內規都不清楚，高虹安也說Jack是特助，委員機密事務的處理與溝通由他負責，「柯市長你的公開透明就是完全神隱嗎？他的重要官員、機要行程都要報告，現在卻一直推，看得出心虛了，心虛的柯文哲、心虛的高虹安。」

何志偉呼籲高虹安，大家歷經過民主的洗禮，「今天給你機會說清楚講明白，到底有沒有人頭帳戶，到底有沒有雙薪問題？這為什麼是高虹安獨自面對？柯文哲作為黨主席，面對提名的市長候選人以及特助應該有約束能力，既然要公開透明，那就請Jack現身嘛！」

何志偉也喊話，「Jack你可以私訊我啊，我親自去載你到立法院！」何呼籲，出來說清楚講明白，到底內帳、內規是怎麼一回事，而不是放高虹安一個人面對，一個男人，生命中最愛的女人受到如此挑戰，應該要出來講吧，而不是放她一個人自己面對。

對於高虹安陣營指這是假消息，何志偉表示，這個消息自己已經知道超過一個禮拜，也查證過3次他有出國，有沒有出國可以請Jack現身說法，護照或是電子檔拿出來看就知道了，不需要貼這是假消息。

對於民眾黨立委提告爆料助理，何志偉痛批，今天看到5個委員告一個小助理，今天各委員有這榮幸來到國會殿堂，卻這樣糟蹋助理，「我看不下去，還問我消息來源在哪？如果我講出來要害死誰啊！怎麼會連這種基本常識都沒有？什麼爛問題！」

何志偉批評，柯文哲跟高虹安的霸氣不應該用在小助理身上，真正該出來講明白的是柯文哲、高虹安，為什麼民眾黨5位委員如此惡質？「出來面對吧！一直扯東扯西，真正該出來講明白的是柯文哲、高虹安，Jack不用怕，來到關鍵時刻也可以轉為污點證人。」

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