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社會 社會焦點 保障人權

國內最大大麻田藏601空騎旅旁　市值12.6億可供百萬人次吸食

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園市檢警9月20日在龍潭區龍潭區601空騎旅基地旁農場，破獲史上最大宗的毒品案！2嫌利用900坪農場、約7座籃球場種植大麻獲利，現場查獲共4218大麻植株，市值超過12億6千萬元，可提供百萬以上人次吸食，依違反毒品危害防制條例送辦，桃園檢察署今（17）日偵結起訴。

警方說明，由於疫情肆虐全球，邊境管制嚴格，走私不易，導致國內大麻毒品供不應求，價格持續飆高，具幫派背景的吳嫌用本身進出口花卉、經營園藝生意等經驗，取得大麻種子後上網自學大麻栽種手法，夥同柯姓小弟協助組裝架設培植設備，另招募6名逃逸女移工協助栽種。

▲▼桃園市龍潭區601空騎旅基地旁農場破獲史上最大宗大麻案，市值超過12.6億元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼2名嫌犯刻意選在人煙稀少的900坪農地種植大麻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園市龍潭區601空騎旅基地旁農場破獲史上最大宗大麻案，市值超過12.6億元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳嫌認為室外種植量大，特意挑選周圍僅有零星農戶之近900坪的隱蔽農地，約7座籃球場大，企圖自產自銷大發橫財，警方接獲線報，立刻報請桃園地檢署指揮偵辦，並組成專案小組。

由於龍潭地區多屬禁航區，且農場周邊圍牆內種植落葉松等大型樹種遮蔽不易蒐證，經多日埋伏監控，並利用科技偵查方式，成功鎖定吳、柯2嫌身分，選在獲報後第7天突襲搜索，當場查獲8名嫌犯及大麻活株、製毒器具等相關證物。

▲▼桃園市龍潭區601空騎旅基地旁農場破獲史上最大宗大麻案，市值超過12.6億元。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼市長鄭文燦、檢察長俞秀端視察相關證物。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼桃園市龍潭區601空騎旅基地旁農場破獲史上最大宗大麻案，市值超過12.6億元。（圖／記者沈繼昌攝）

證物中包含大麻植株4218株、大麻酊4罐、大麻成品及半成品(毛重15.7公斤）、5萬5,000元、大麻種植手冊1本、種植器具及製毒工具各1批，大麻成株1株可乾燥收成300-500公克大麻花，以每公克市價1000-1500元計算，加上現場大麻成品及半成品，其市值超過12億6仟餘萬元，可提供百萬以上人次吸食，如流入市面，影響治安甚鉅。

警方訊後依依違反毒品危害防制條例罪嫌將8人移請桃園檢察署偵辦並聲押獲准，全案於11月17日偵結起訴。檢警機關將全力維護選舉活動順利進行，持續查察賄選、掃蕩黑幫、毒品、賭博等相關治安維護工作，嚴防各類犯罪行為破壞社會秩序或影響選情。

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