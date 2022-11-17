▲蔡適應。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨日前指出基隆二信高中以董座謝修平、校長林立具名寄信給校友，推薦國民黨基隆市長候選人謝國樑；基隆市長林右昌表示，很難想像，教育處以後怎麼管二信小學？對此，國民黨前台北市議員羅智強則以民進黨基隆市長蔡適應為例反嗆，很難想像，警察局以後怎麼管控基隆的黑道勢力？

林右昌17日在臉書表示，每次謝國樑選舉，二信中學與二信合作社的員工總被迫動員輔選，只要碰到社會的質疑，總是輕描淡寫說員工都是自願自發的，但實際上員工是為五斗米折腰，敢怒不敢言；此次，林立具名寫公開信為謝國樑拉票被踢爆，讓學校介入選舉，明確違反《教育基本法》第六條，如果董事會或學校還以下年度的聘書來威脅老師與職員輔選，那就罪加一等。

林右昌也指，而二信合作社的員工被迫在上班時間去拜訪客戶幫忙拉票；在下班後，也要被迫上街頭發文宣，不但公私不分，也已經涉及違反《勞基法》的規定。

林右昌表示，今天謝國樑參選的是基隆市長而不是立委，市長是握有一市最高行政權力的首長，有政府行政的公權力、財政預算使用的權力以及人事任免的權力，如果萬一謝真的當了基隆市長，如何在市長的權力與職份上跟二信家族所有事業體明確切割？如何能保證不會運用市政權力假公濟私，圖利自家企業與學校？

林右昌說，「很難想像～都發處以後怎麼面對，謝國樑家族與二信所擁有的龐大土地的開發壓力？財政處以後怎麼管二信合作社？教育處以後怎麼管二信小學？」

對於林右昌的臉書文，羅智強表示，很難想像～都發處以後怎麼面對，蔡適應與黑道勢力的龐大土地的開發壓力？教育處以後怎麼管暖暖後援會在學校圍牆違法懸掛的看板？警察局以後怎麼管控基隆的黑道勢力？」