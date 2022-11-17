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社會 社會焦點 保障人權

桃園出現幽靈人口　里長候選人「妨害投票正確罪」遭起訴

▲桃園地檢署偵辦桃園區同安里陳姓里長候選人涉嫌以邀集賴姓等3人為幽靈人口，檢方偵結依妨害投票罪嫌將陳起訴，另賴姓等3人則獲緩起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園區同安里陳姓里長候選人涉嫌以邀集賴姓等3人為幽靈人口，檢方偵結依妨害投票罪嫌將陳起訴，另賴姓等3人則獲緩起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一選舉進入倒數9天，桃園地檢署針對桃園市桃園區同安里疑似出現幽靈人口案，10月下旬指揮桃園警分局清查幽靈人口，發現該里有虛設戶籍不法情事，約談陳姓里長候選人與多名證人到案，經複訊確認陳姓里長候選人有涉及刑法之妨害投票正確罪嫌，但陳否認；檢方偵結，依將陳姓里長候選人依妨害投票正確罪嫌提起公訴，同案賴姓等3人則獲緩起訴。

桃檢指出，桃園區同安里位於市區精華地段，該里選舉素來競爭激烈，本屆有4名候選人角逐里長公職，檢警進行幽靈人口清查發現，該里有虛設戶籍不法情事，檢察官戎婕於10月26日指揮桃園警分局偵辦，約談被告陳姓里長候選人與里民4人到案。

檢察官偵訊時，陳姓里長候選人否認涉案，辯稱不相信其他各里沒有類似案件，為何僅對其個案進行調查？其餘賴姓等3人自白坦承有虛設戶籍情事，但實際上並未住在同安里，檢方認為陳姓里長候選人以俗稱「幽靈人口」虛偽遷移戶籍方式，妨害投票案件，涉犯刑法第146條第2項之妨害投票正確罪嫌，經檢察官查證屬實偵查終結，對同安里陳姓里長候選人提起公訴，同案賴姓等3人則為緩起訴處分。

桃檢呼籲，公平乾淨選舉是民主政治基石，針對虛偽遷移戶籍行為，將持續強力查緝，嚴查速辦，決不寬貸；民眾一旦得知任何妨害選舉情事，請踴躍撥打免費檢舉專線0800-024-099（撥通轉4），或行動檢舉專線0937-728-793，檢舉不法，檢方對檢舉人之身分將嚴格保密，檢舉因而查獲賄選者，最高可獲得新台幣1千萬元檢舉獎金，盼全民共同維護乾淨選風。

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