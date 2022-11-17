陳鴻源推「新便捷運輸」2大政見！羅文崇曝1地：增設綠色人行道

記者周亭瑋／綜合報導

九合一大選進入最後衝刺階段，新北第七選區（永和區）市議員候選人們火力全開，除了和選民近距離接觸，也端出政見牛肉與分享過往成績單。國民黨陳鴻源針對新便捷運輸，持續推動兩大政見；而民進黨羅文崇在忙選舉之餘，還是努力完成該辦的會勘。

國民黨也是現任新北市副議長陳鴻源在粉專提到，「陳鴻源率先推動，新北市第一座微笑單車YouBike租借站在永和區設置，目前已設置1.0系統26站，和2.0系統48站，一共47站，未來也會持續增加站點。」

另一個則是推動秀朗區段的捷運規劃，包括完善大眾運輸路網，優化周邊交通，改善聯外交通路線，讓通勤路線更加多元、方便。

而民進黨市議員候選人羅文崇則在臉書表示，「選舉雖然忙碌，但該辦的會勘還是持續，秀朗國小前得和路243巷為小朋友上下課的通學巷，目前雖劃有行人優先字樣，但不只小朋友，行人行走時還是險象環生，謝謝公所的積極配合，日後將增設綠鋪面（綠色人行道），讓學童、行人行走更安全。」

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