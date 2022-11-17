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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安稱「可把票投給我」　王世堅喊：蔣家人不要再折磨我！

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員王世堅被媒體誤報喊「支持陳時中，票留黃珊珊」，使本人17日上午跳出來澄清，自己從未說過這句話；而面對國民黨台北市長候選人蔣萬安稱，不用左右為難，可以把票投給蔣？王世堅表示，希望蔣家人不要再折磨他了。

有媒體報導，王世堅接受媒體專訪時喊「支持陳時中，票留黃珊珊」等言論。對此，王世堅17日下午在台北市議會受訪，澄清自己絕對沒有說「支持陳時中、票投黃珊珊」言論，也沒有任何一個人會講這樣的話，除非人格分裂、心理有問題。

王世堅強調，「我說得非常清楚，我所有的親戚朋友支持者，我的組織動員宣傳都在幫陳時中拉票。」包括16日還在永樂市場幫陳時中拉票，剛剛也在掃街，這點無庸置疑。

至於蔣萬安稱與其左右為難不如投給蔣？王世堅說，「我希望蔣家人不要再折磨我，不要再折磨我們台灣人了。」蔣萬安的曾祖父蔣中正、祖父蔣經國殺了他外祖父、關他的父親，甚至在他國中二年級等到蔣中正過世移靈時，還要跪在學校旁恭送移靈，「當時我沒有下跪，我覺得我蹲下就很難過了，那天回家都沒吃飯，看到父母親認真工作、經營鐵工廠，實在是我這一輩子最大遺憾。」

王世堅說，「我希望他們蔣家人，折磨台灣人、折磨我王世堅家裡就夠了，不要再折磨我！」

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