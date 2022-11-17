薛瑞元批藍打高端「像蝨子般很討厭」　國民黨團反嗆：拉低部長格調

▲李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨頻就高端疫苗採購爭議質疑民進黨台北市長候選人陳時中，衛福部長薛瑞元受訪時稱，國民黨的打法很討厭，就像被蝨子咬到一樣。對此，國民黨立法院黨團書記長李德維17日表示，不要人家有質疑，就用無俚頭、情緒性字眼反擊；立委是代表民意監督，這樣衛福部長只能說不適格。

薛瑞元日前在政論節目《齊有此理》時，談及國民黨頻攻擊高端疫苗採購爭議一事；他說，國民黨攻擊方法部長盡，抓到一點點蛛絲馬跡就編故事，並召開記者會要求他出來面對，但當他說明清楚後，國民黨要從這段說明中找漏洞，這是他們一貫手法。

薛瑞元也說，國民黨第一次說他擋疫苗時，找了工商協進會申請要捐疫苗，但這些人他連看都看過，怎麼阻擋，所以才回說作夢；國民黨編故事逼人回應，但你哪有那麼多時間回應，可是不回應又會被說心虛，老實說這種手法很討厭，消耗公務人員處理正常事務的時間，就好像被蝨子咬到一樣 。

對此，李德維17日在國民黨團記者會上表示，薛瑞元可能被綠媒捧上天，口不擇言，擔任一個衛福部長應該要有高度，任何事情可以理性面對、討論，不要人家有質疑，就用無俚頭、情緒性字眼反擊；立委是代表民意監督，這樣衛福部長只能說不適格，用完全沒意義的言語回擊，讓大家覺得拉低部長格調。