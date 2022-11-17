「罵政府是怎樣？」徐定禎要學生別再亂　國民黨團諷：沒跟女兒溝通好

▲徐定禎。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎3日受聯合大學學生會邀請到校進行「苗栗縣長候選人學生座談」，有學生舉護航高端疫苗、支持前新竹市長林智堅論文抄襲等爭議，詢問是否覺得民進黨與年輕人越走越遠，但徐則表示，不要再亂了，一直在罵自己的執政黨、政府是怎樣？引起熱議。對此，國民黨立法院黨團書記長李德維諷刺，女兒想幫老爸拉選票，反而老爸一框一框把年輕選票往外倒，「我覺得家庭溝通沒有做好」。

當座談會進入學生QA環節，有人提問，從3+11會議紀錄封存、護航高端疫苗、數位中介法之亂到支持林智堅論文抄襲，是否覺得民進黨與年輕人越走越遠？徐定禎表示，這個就不要再亂了啦，民進黨也許做的不夠好，但該罵的是中國，一直在罵自己的執政黨、政府是怎樣？民進黨有要改進的地方，但跟世界各國比起來，台灣防疫是前段班，中共還在封控。

徐定禎也說，他自己打三劑高端，現在也未確診，「什麼mRNA，我才擔心這個是新研究出來的，我們可能還是當白老鼠」，你們可以自己選擇疫苗對吧，一直汙名化高端、政府是怎樣？「那你到中國住住看啊！」一堆人論文有問題，都是因為選舉，不要隨機起舞、不要亂。

對此，李德維在國民黨團記者會上被問及此事時回應，女兒拍廣告想要吸引年輕選票，但老爸吐槽、咒罵學生，反而甩掉年輕選票，徐定楨跟她女兒在家裡應該先好好溝通，不要女兒想幫老爸拉選票，反而老爸一框一框把年輕選票往外倒，「我覺得家庭溝通沒有做好」。