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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林秉文友人捐政治獻金　陳時中揭婉拒過程：數目太大同仁陪他回去

▲▼必礦科技總裁林秉文針對日前韓國捐贈台灣5000劑快篩試劑表達強烈不滿，特別召開記者會表示將回贈10000劑快篩試劑給韓國。（圖／記者湯興漢攝）

▲林秉文。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

警大校長陳檡文日前被爆料5年前與博弈大亨林秉文等業者進出北市豪宅招待所，引發外界譁然。媒體報導，林秉文曾欲捐款給民進黨台北市長候選人陳時中，不過陳陣營拒收，對此，陳時中17日下午受訪再指，當時因為數目過大，還由同仁陪伴捐款者回去，以免日後滋生紛爭，呼籲政治獻金應依法辦理。

▲▼陳時中今天下午前往彰化輔選。（圖／陳時中競選總部提供）

▲陳時中今天下午前往彰化輔選。（圖／陳時中競選總部提供）

根據《鏡週刊》報導，包括陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基，與身兼高檢署檢察官的前警政署政風室主任黃錦秋及新北檢察官王涂芝等人，曾先後至林秉文等人所開的松勤路「信義88」招待所，此外，林秉文也以政治獻金和各黨派人士交好，今年8月林秉文指示帳房提領700萬元分成兩袋，一袋裝著500萬元，一袋裝有200萬元，欲透過友人捐給民進黨台北市長候選人陳時中，不過，陳陣營以違反《政治獻金法》、只收小額捐款，以及不認識林秉文為由拒收。

對此，陳時中今天上午前往南投縣輔選時受訪證實說，政治獻金還是要照著《政治獻金法》，一般是由競選總部處理相關問題，事前他並不清楚這個事情，不過事後因為金額有點龐大，競總有跟他報告拒收了。

陳時中同日下午在彰化受訪時再指，事前他不知道，事後競選總部幹部有跟他報告，應該照著《政治獻金法》規定，既然那麼大的數目，都超過法定上限了，所以他們就沒有收，另外也因為數目大，由同仁陪伴他回去，免得日後滋生一些不必要的紛爭，強調「依法來辦理就好了」。

針對政治獻金議題，陳時中競選團隊15日已宣布，由於政治獻金募款已達9870萬5500元，超過9成都是小額捐款，陳時中認為數額已經滿足支出所需，當日即關閉政治獻金專戶。

此外，針對國民黨立法院黨團質疑曾赴陸交流一事，陳時中下午受訪再度回應說，台北醫學大學是受委託在中國大陸經營一家醫院，此外他當時擔任北醫董事，是義務職、沒有薪水的，所以沒有所謂經營、賺錢的問題，他只是代表董事會，跟董事會的成員一起去，觀察醫院委託經營辦理的情況，就是這樣子而已。

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