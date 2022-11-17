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柯志恩三民再開講　痛批貧富差距讓市民苦不堪言

▲▼2022九合一大選,2022高雄市長,2022高雄市。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

▲柯志恩昨（16）晚再度來到金獅湖覆鼎金保安宮廟口開講。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩昨（16）晚再度來到金獅湖覆鼎金保安宮廟口開講，除了邀請黨籍議員童燕珍、黃柏霖、黃香菽之外，也有藍營戰將羅智強及子弟兵雲林市議員候選人陳芳盈跨區力挺，現場人山人海、聲勢更勝以往。

柯志恩表示，首場廟口開講就是在三民區，如今來到第十七場又回到三民區，看到越來越多人參加，內心充滿激動與感恩。

柯志恩強調，高雄人不一定能進得了台積電，大家只求家裡不停電；很多人或許不會搭幾千億蓋的捷運，大家只求騎機車的時候路是平的；很多人會去參加燈會、活動，但是我們更期望眼睛睜開的另外三百多天，都有日子好過，這就是高雄人最平常不過的期待，這也是她的期望，讓大家可以有好日子過。

柯志恩指出，高雄人收入最低的20%，一年可能都存不到一塊錢，戶頭甚至可能損失7.2萬元，陳其邁執政讓有錢人越存越多錢，卻讓窮的人越來越窮。

▲▼2022九合一大選,2022高雄市長,2022高雄市。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

▲柯志恩首場廟口開講就是在三民區，現場人山人海、聲勢更勝以往。

柯志恩指出，陳其邁競總有旋轉木馬、小火車，雖有光鮮亮麗的外表，卻照不進高雄的黑暗，高雄需要的是有光明、有希望、有未來。柯志恩強調，如果覺得日子過得很好，那就投陳其邁，但市民若覺得日子過不好，那就投給柯志恩，給高雄一個改變的機會。

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