與大學生座談「一直罵政府是怎樣？ 」　徐定禎：認知作戰已開始

記者蔡文淵／苗栗報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎本月3日前往國立聯合和學生交流時，會中有學生以高端疫苗、論文爭議為例，問徐「是否覺得民進黨與年輕人越走越遠」？徐聽到後「反嗆」學生不要再亂了，徐定禎17日受訪強調，當天並沒有對嗆，學生提問比較尖銳，就是認知作戰的形式，經過說明後學生並沒有意見。

▲徐定禎11月3日在聯合大學與學生交流發生「對嗆」爭議，徐定禎17日受訪表示是「認知作戰」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

徐定禎11月3日前往聯合大學與大學生面對面座談，學生在QA環節提出第一題問，民進黨擅長透過網軍出征不同意見者，這種行為與最討厭的「小粉紅」有何不同？徐定禎反駁:「哪有說民進黨特別會操作，民眾黨主席柯文哲還在市政府養網軍，不是嗎？民進黨有幫助誰養網軍？網路是誰要講什麼就講什麼，四叉貓是1450（指網軍）嗎？我不認為啊！」

後有學生以高端疫苗、《數位中介法》立法、新竹市前市長林智堅論文等爭議為例，詢問徐定禎是否覺得民進黨與年輕人越走越遠？徐定禎當場說:「這個就不要再亂了啦，回頭想想吧，武漢肺炎的時候台灣是怎麼熬過來的？民進黨政府也許做得不夠好，但該罵的是中共，一直罵自己的執政黨是怎樣？一直罵自己的政府是怎樣？台灣跟世界各國比起來是前段班，在中共還在封控、封城、清零時，台灣可以正常生活。」

徐定禎還說，「我就是打三劑高端！我到現在也都沒有確診過」，並解釋選擇高端疫苗的原因說，他是為了保護自己，因此選擇次單位蛋白疫苗，他還擔心mRNA疫苗是新研發出來的，打了當白老鼠勒。他表示，不像中國只能打中國國產疫苗，台灣有很多種選擇，「一直污名化高端，污名化我們的政府是怎樣？你到中國去住住看啊！」

對此，徐定禎17日上午受訪表示，和聯合大學學生交流，會中並沒有對嗆，只是學提出的問題比較尖銳，針對高端疫苗和網軍的問題擦出火花，他認為這就是認知作戰，而且兩岸網路戰早就開始了，高端被汙名化，國民黨要負很大責任；而柯文哲在市政府養網軍沒人追究，一直說民進黨的網軍和1450，最後也沒查出來是誰的？這就是認知作戰！，徐定禎強調，現場解答之後學生也沒有意見，並沒有對嗆！